縣府掛保證！金門新出爐12家優、良餐飲業者

金門縣衛生局今年推出通過「餐飲衛生管理分級評核」的「優」、「良」標章是藍色風獅爺貼紙。（記者吳正庭攝）

2022/10/04 22:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉辦「餐飲衛生管理分級評核」授證典禮，計有12家餐飲業者通過評鑑，其中優級9家、良級3家。縣府秘書長陳祥麟授證時指出，這項認證的效期2年，希望透過滾動式的調整和評核，持續提昇餐飲業的服務品質，增加消費者的信心。

縣衛生局指出，此次評核是依據「食品良好衛生規範（GHP）準則」，針對業者的烹調作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、用餐場所品質管理等項目進行實地評核，共計通過評核餐飲業12家，包含「優」級店家：摩斯漢堡金門民權店、白貓甜點、八分鋪山外店、小徑村食、盈春閣餐廳、鍋坊、肉坊燒肉、晨間廚房金湖店、初原麵場金門金寧店；「良」級店家湶民水果餐、廉坤牛肉店、APPLE203（日升熱壓三明治）等。

陳祥麟說，不論食物多麼好吃，若是不能建構於食品衛生、安全之上，一切都是枉然的；他說，最近台灣頻傳食物中毒案例，以金門而言，2020年有3件、2021年2件，今年到目前為止是「0」。他說，縣衛生局為鄉親、觀光客打造1個「吃的安心」的環境，在食品衛生的把關部分，作足了準備。

縣衛生局指出，在武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情下，許多餐飲業者推出外送。外帶服務，外食人口逐漸增多，食品安全問題備受重視；金門透過「餐飲衛生管理分級評核」活動，鼓勵符合（GHP）之優良餐飲業者，落實衛生安全及原物料品質管控，也提供消費者作為選擇用餐地點的參考。

縣衛生局表示，通過評核的業者，將頒發效期2年的「優」或「良」標章，讓業者可以置於營業場所明顯處，提供民眾飲食參考選擇。目前為止，除了今年度通過的12家業者，還有去年通過的15家餐飲業者（優級7家、良級8家）在有效期限內，總計有27家通過餐飲衛生管理分級評核，名單公布於金門縣衛生局等網站內，供縣民及消費者隨時查閱。

去年通過的15家業者有「優」級店家金根本文化創意有限公司（金拌麵）、金湖大飯店股份有限公司、帝品燒烤店（肉坊燒肉）、福帝商行（五國真湯陶阪燒）、家福股份有限公司-金門分公司、雨川食堂、金門牛家莊；「良」級店家海口城海鮮餐廳（良）、雲水瑤私房料理、和漢料理餐廳、紅龍餐廳、龍都餐廳、老先覺金城店、鄰家廚房、金海岸餐廳。

金門縣今年通過「餐飲衛生管理分級評核」的十二家「優」、「良」商家。（金門縣衛生局提供）

金門縣政府秘書長陳祥麟（左八）與通過「餐飲衛生管理分級評核」的十二家「優」、「良」業者合影。（記者吳正庭攝）

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