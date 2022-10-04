金門表揚模範老人 楊鎮浯：照顧長輩不是只發福利

金門縣長楊鎮浯說，照顧長輩不是只有花預算、發福利，「照顧長輩」這個擔子，縣府一定挑起來。（記者吳正庭攝）

2022/10/04 20:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉行重陽節模範老人表揚大會，表揚蔡金城等14名長輩；縣長楊鎮浯說，照顧長輩不是只能花預算、發福利，應該要用心讓長輩得到最好的照顧，「照顧長輩」這個擔子，縣府一定挑起來。

今天是重陽節，縣府於金湖飯店舉辦模範長輩表揚大會，縣長楊鎮浯主持，金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、烈嶼鄉長洪若珊、金城鎮民代表會主席陳天成、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖均出席。

楊鎮浯說，有長輩們的打拚，才有今日的金門；他每次看到長輩臉上、手上都有歲月風霜刻畫出來的痕跡，每1道痕跡就就像金門走過每1天、每1年留下的紀錄；金門長輩的歲月痕跡，才有今日金門發展的軌跡；長輩身上的「質樸」就是金門人的特質，他強調，長輩們從金門最辛苦的時候一步步走到現在，縣府的責任就是把大家照顧好。

他說，社會在轉變，照顧長輩不是只有「發」和「花」，不是花預算、發福利，施政要升級，社福也要升級，縣府採用的是要讓長輩怎麼樣獲得最好的照顧，盡量讓長輩在熟悉的地方，在熟悉的朋友當中被照顧到，這就是金門推動的在地安養、在地安老；長照ABC據點，受惠的長輩從1100多位成長到2200多人；關懷據點利用共餐的機會，把長輩「請」出來，希望延緩老化、延緩失能，讓長輩走出來，全金門也從700多位成長到3400多人。

楊鎮浯強調，照顧長輩就是要讓他們在每個角落都被照顧、被關心、被尊重到，縣府一定會用最新的觀念、最周全的照顧、最好的服務，把照顧長輩的擔子挑起來。

金門縣獲得模範老人榮銜的有金湖鎮蔡金城、周振德、謝金練。金沙鎮黃鴻而、蔡維添。金寧鄉楊國和、翁王華、楊忠石。烈嶼鄉洪水件、羅馬牌。金城鎮蔡世吉、許占儼、盧有倫、洪榮火。此外，金寧鄉盤山村社區發展協會理事長翁明堆，投入社區與老人服務事務，獲中華民國老人福利協進會頒發全國模範老人楷模，縣府也一併表揚。

金門縣政府舉行重陽節模範老人表揚大會，縣長楊鎮浯（左五）頒獎給獲表揚長者，家屬同感榮耀歡喜上台。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行重陽節模範老人表揚大會，縣長楊鎮浯（前排左八）與到場的十三名獲獎長者合影。（記者吳正庭攝）

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