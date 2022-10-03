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    金門日照+1 「1國中學區1日照」可望10月底達標

    金沙鎮衛生所日間照顧中心內附設有金門長輩喜歡的卡啦OK設備。（記者吳正庭攝）

    金沙鎮衛生所日間照顧中心內附設有金門長輩喜歡的卡啦OK設備。（記者吳正庭攝）

    2022/10/03 21:57

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮衛生所日間照顧中心今天舉行開辦典禮，待與縣府簽約後，可提供最多20位失能失智者生活照顧。縣府表示，若是推展順利，最快可望於10月底達成中央「1國中學區1日照」的目標。

    縣衛生局表示，凡家中有65歲以上（原住民55歲以上）領有身心障礙證明或50歲以上失智症有服務需求者，可於星期1至星期5上班時間撥打「1966」長照專線諮詢及提出申請。

    副縣長李增財說，金沙鎮日照中心的開辦，使金門縣在配合衛生福利部「1國中學區1日照」政策目標又邁進一大步，且日照中心與金沙鎮衛生所都在同1棟建築，更進一步促進醫療服務的整合。

    李增財說，「長幼關懷，幸福照護」是縣府重要政見之一，縣長楊鎮浯指示所屬及衛生局務必積極建構完整的「在地老化照顧網」；縣衛生局統計，自2018年12月以來，地區投入長照專業人員由149人成長至384人，增加1.6倍；使用長照服務人數更從615人增長至1167人，增加近1倍。逐步實踐「完善長照及照護體系」目標。縣府社會處推動身障者日間照顧服務，也為地區布建更完整的照顧資源網絡。

    縣衛生局指出，金沙鎮衛生所日照中心未來最多可服務20位在日常生活需要協助的失能或失智者，有助減輕照顧者的照顧壓力和負擔，也讓照顧者有喘息的空間。

    縣衛生局指出，金沙鎮衛生所日照中心的開辦，加上原有金門縣立蘭湖社區式服務長期照顧服務機構、金門縣立烈嶼鄉西方社區式服務長期照顧服務機構、衛生福利部金門醫院綜合長照機構、金門縣金城鎮珠山社區發展協會附設私立珠山社區長照機構；預計近日啟動的金湖鎮衛生所（財團法人晨光社會福利基金會附設金門縣私立金湖社區長照機構）、安岐多元照顧中心（社團法人愛福家協會附設金門縣私立安岐社區長照機構），若是執行順利，依金門1鄉鎮1所國中的設置，最快可望於10月底前達成衛福部推動「1國中學區1日照」的目標。

    金門縣副縣長李增財（左）頒發感謝狀給承作金沙鎮衛生所日間照顧中心的業者負責人、前副縣長吳友欽（右）。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李增財（左）頒發感謝狀給承作金沙鎮衛生所日間照顧中心的業者負責人、前副縣長吳友欽（右）。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李增財（左三）、金沙鎮長吳有家（左二）試用金沙鎮衛生所日間照顧中心內的擴音器材。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李增財（左三）、金沙鎮長吳有家（左二）試用金沙鎮衛生所日間照顧中心內的擴音器材。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李增財（左四）率縣衛生局長李錫鑫（左二）、金沙鎮長吳有家（左三）等人，共同主持金門縣金沙鎮衛生所日間照顧中心開辦典禮。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李增財（左四）率縣衛生局長李錫鑫（左二）、金沙鎮長吳有家（左三）等人，共同主持金門縣金沙鎮衛生所日間照顧中心開辦典禮。（記者吳正庭攝）

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