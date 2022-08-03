金門+109 ！零確診到突破1萬例 僅短短4個月

金門縣流行疫情指揮中心以圖卡說明新增確診案例及收治狀況。（金門縣政府提供）

2022/08/03 21:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣流行疫情指揮中心今天指出，地區新增確診109例，累計確診達到1萬0077例，約占金門縣常住人口15.1％；縣府呼籲，為降低染疫重症及死亡風險，鼓勵家長帶著滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒接種莫德納疫苗，以提升嬰幼兒防疫保護力。

金門縣政府說，為提供民眾更多的方便性，警光會館採檢站自8月1日起調整為「3合1篩檢站」，提供快篩陽民眾判讀、看診、給藥等一條龍服務。

縣府指出，目前地區治療中的確診案例有1055例，其中收治於衛福部金門醫院及加強型防疫旅館有63例，無症狀或輕症56例，中症5例，重症2例；另外，居家照護992例的確診者，均為無症狀或輕症；全縣居家隔離306人。醫院負壓及專責病床總計40床，已使用19床，還有21床空床。

根據統計，金門今年3月30日出現首例武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，經過4個月，累計確診數在今天突破1萬例。

縣衛生局說，考量金門疫情仍持續，呼籲鄉親在任何場域，應保持社交距離、落實手部衛生、佩戴口罩，並減少參與集會、餐聚與大型活動，宴席不得逐桌敬酒敬茶，用餐盡量外帶，避免出入人多擁擠的場所。

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金門縣流行疫情指揮中心以圖卡說明新增確診案例年齡分布情形。（金門縣政府提供）

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