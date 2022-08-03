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    首頁　>　金門縣

    中國趁裴洛西訪台放話軍演 前線金門：戰爭沒有贏家

    中國福建省在金門對面的廈門市興建翔安機場，天氣晴朗時，抽砂船看起來近在咫尺。（記者吳正庭攝）

    中國福建省在金門對面的廈門市興建翔安機場，天氣晴朗時，抽砂船看起來近在咫尺。（記者吳正庭攝）

    2022/08/03 20:12

    〔記者吳正庭／金門報導〕美國眾議院議長裴洛西抵台，中國解放軍隨即宣布，4日中午12點到7日中午12點，在台灣邊6個海域「進行重要軍事演訓行動」，消息一出，引發各方關注，國軍加強戰備整備；疫情爆發前與中國有小三通往來的金門縣，島內民眾多以「平常心」視之，物資供應平穩，金門、廈門海域「風平浪靜」。

    中國昨晚拋出「進行重要軍事演訓行動」訊息，地處兩岸之間的金門縣，過去「接戰」經驗豐富，民眾生活如常；近年中國福建省在金門對面的廈門市興建翔安機場，抽砂船天天穿梭金廈水域，近在咫尺，民眾早已司空見慣，海面並無異狀。一名縣府主管說，鄉親對於兩岸情勢保持高度關注，但平常心看待。

    不過，特產店老板李志鴻憂心，如果兩岸持續對立，真的很擔心有一天會「擦槍走火」。他說，中國解放軍在1949年「古寧頭戰役」曾登陸金門，至今仍有老一輩記憶猶新，金門只是座小島，退無可退。

    也有人認為，金門與廈門相距才幾千公尺，金門人沒有懼戰的問題，而是戰爭沒有贏家，金門人更了解「戰爭無情、和平無價」。

    陸軍金門防衛指揮部說，防區維持正常戰備，官兵未停止休假；海巡單位說，全隊作息正常，未停休。

    近年中國福建省在金門對面的廈門市興建翔安機場，抽砂船天天穿梭金廈水域；附近民眾說，這兩天抽砂船似乎有增加的趨勢。（記者吳正庭攝）

    近年中國福建省在金門對面的廈門市興建翔安機場，抽砂船天天穿梭金廈水域；附近民眾說，這兩天抽砂船似乎有增加的趨勢。（記者吳正庭攝）

    中國福建省在廈門市興建翔安機場，抽砂船天天穿梭金廈水域。（記者吳正庭攝）

    中國福建省在廈門市興建翔安機場，抽砂船天天穿梭金廈水域。（記者吳正庭攝）

    中國解放軍4日起在台灣周邊6個海域「進行重要軍事演訓行動」，金門民眾平常心以對，大賣場民生食品供應充足。（記者吳正庭攝）

    中國解放軍4日起在台灣周邊6個海域「進行重要軍事演訓行動」，金門民眾平常心以對，大賣場民生食品供應充足。（記者吳正庭攝）

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