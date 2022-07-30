金門+143！長輩打疫苗2項小確幸要截止了 把握明天最後一天

金門縣流行疫情指揮中心以圖卡說明新增確診人數年齡分布情形。（金門縣政府提供）

2022/07/30 22:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣流行疫情指揮中心今天提醒，年滿65歲（原住民滿55歲）以上長者接種武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗任1劑可獲得500禮券、2劑快篩試劑的措施，明天（31日）是最後一天，籲請未完成接種的長者把握機會，儘速接種疫苗提升保護力。

縣府指出，國內已有Omicron亞型變異株BA.5的本土病例，且已有重複感染的案例，接種COVID-19疫苗是避免確診後感染重症或死亡風險最有效的方法，提升保護力，保護自己也保護家人。

金門縣疫情指揮中心說，今天地區新增確診143例，總累計確診有9579例，約占全縣常住人口14.42％。目前全縣治療中有1045例，其中因輕症或無症狀居家照護有960例，在衛福部金門醫院及加強型防疫旅館收治有85例，其中無症狀或輕症77例，中症7例，重症1例；目前居家隔離306人。金門醫院負壓及專責病床總計40床，已使用31床（含3位居隔個案），還有空床9床。

金門縣流行疫情指揮中心說，還未完整接種疫苗的鄉親，請盡速前往金門醫院（電話332875）、金城鎮衛生所（電話325059）、金湖鎮衛生所（電話336662）、金沙鎮衛生所（電話352854）、金寧鄉衛生所（電話325735）、烈嶼鄉衛生所（電話362078）、吾家診所（電話375899）、傅仰賢診所（電話322687）、陳水湖診所（電話321906）、禾心診所（電話322180）、三大診所（電話333995）、安仁診所（電話372065）、健康診所（電話324170）、台大中心診所（電話321688）等院所預約接種，以提升保護力。

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金門縣流行疫情指揮中心以圖卡說明新增確診人數及收治情形。（金門縣政府提供）

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