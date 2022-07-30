金門光前里長海釣失聯 遺體在中國圍頭海域被尋獲

金門海巡隊到上午八時多仍在持續進行海上搜尋黃文成的任務。（金門海巡隊提供）

2022/07/30 14:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣光前里里長黃文成駕船出海釣魚未歸，今天被證實遺體出現在中國圍頭海域，不幸的消息經由兩岸紅十字會組織協助傳回，相關單位正研議透過管道在適當時機將黃文成遺體接回。

海巡署艦隊分署第9（金門）海巡隊指出，黃文成7月29日上午8點駕駛1艘金門籍「小黑號」舢舨，前往復國墩外海釣魚。傍晚6點30分左右，家屬以手機無法連絡到黃文成，請海巡隊協尋。

金門海巡隊表示，接獲通報後隨即派出6員及線上3585巡防艇趕往田埔外海協尋，當時海象4級以下、陣風6級，再通報3556艇支援，並聯繫漁業電台、廣播附近作業漁船加入協尋，海巡晚間8點再派CP1031艇出勤，均無所獲。

縣府秘書長陳祥麟、金沙鎮長吳有家趕往復國墩碼頭關切，請金門紅十字會與中國當地紅十字會協尋，海巡署第12巡防區持續調派線上巡防艇進行搜救，國搜中心也派出直升機由台灣本島趕赴復國墩海域現場。

金門縣紅十字會總幹事陳忠飛說，今天上午9點多，中國晉江市圍頭紅十字會海上救難隊接獲我方請求後傳來訊息，在圍頭海域發現1具遺體，並將照片傳回金門，照片交由黃文成家屬指認，家屬從遺體上的衣著一眼認出就是出海未歸的黃文成，當場難過的泣不成聲。

黃文成是金門光前里里長，據友人表示，平日就會出海釣魚，在鄉里間奔走十分熱心，尤其轄區長輩走失案，更常見其穿梭搜尋隊伍，甚或於外地也關切發展，未料，此次成了失蹤事件被協尋對象，這兩天海象平靜，好友對於黃的意外離世不解、也不捨。

縣府秘書長陳祥麟說，目前還不了解黃文成死因，將透過兩岸紅十字會的機制，希望近日內能在兩岸中線水域接回黃文成遺體。

黃文成失蹤，民間自發性駕船加入協尋。（讀者提供）

黃文成失蹤，縣府秘書長陳祥麟（左）、金沙鎮長吳有家（右）趕往復國墩海邊關切協尋狀況。（讀者提供）

得知黃文成遺體在圍頭海域被發現，等在金門的家屬難過的掩面哭泣。（讀者提供）

中國圍頭海域發現疑為黃文成大體，照片透過兩岸紅十字會協助傳回金門。（讀者提供）

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