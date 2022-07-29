為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　金門縣

    1人確診17人居隔卻分住3地方… 金門縣衛生局籲誠實回報

    金門縣衛生局籲請確診者填寫自主回報系統時，應誠實回報。（擷自金門縣衛生局臉書）

    金門縣衛生局籲請確診者填寫自主回報系統時，應誠實回報。（擷自金門縣衛生局臉書）

    2022/07/29 22:55

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門最近出現1人確診登載17人居家隔離，卻分住3不同地方等不合理現象，金門縣衛生局籲請民眾誠實回報。

    金門縣流行疫情指揮中心今天指出，根據中央流行疫情指揮中心規定，確診者同住家人得依「打滿3劑疫苗」或「未打滿3劑疫苗」，選擇不同的居家隔離措施。即（1）同住家人「打滿3劑疫苗」，可選擇居家隔離0+7，免居家隔離，直接實施7天的自主防疫，但選擇0+7者無居家隔離通知書，另可選擇居家隔離3+4，就會收到居家隔離通知書。（2）同住家人「未打滿3劑疫苗」，必須執行居家隔離3+4，3天居家隔離，4天自主防疫，會收到居家隔離通知書。

    金門縣衛生局說，期盼民眾在申報相關權益過程能據實以報，否則衛生單位若隨意異動確診者自主回報資料內容，也可能因涉及登載不實，間接造成民眾有詐欺等不法情事，籲請民眾誠實回報。

    縣府說，最近地區傳出有民眾疑因申請保險，一再要求衛生單位更改居家隔離的狀態，經過追查，當事人要求更改只是為圖一己之便，甚至還有確診民眾，1次登載17位居家隔離者，卻分屬3個不同地方等不合理現象。

    受理單位也接獲縣民反映，因為不知道妻子打過3劑疫苗，希望將0+7改為3+4，未料，在取得居家隔離通知書不久，又要求變更為0+7，事後才知道，其妻有事需搭機赴台，諸如此類，都令人覺得當事人處理過於輕率。

    承辦單位說，以上怪象，幾乎都是民眾為了符合「居家隔離通知書」、「有親密接觸」等疑似為方便申請保險所採取的不當行為，主管單位並不是全然不知情，盼民眾自重。

    縣衛生局說，確診者透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」填報確診者及同住者相關資料，因考量確診者部分資料可能填寫錯誤或不完全，以致無法收到相關電子版通知書，該系統開放確診者於表單提交後24小時內可再修改1次，編輯1次後、或超過初次填報24小時後，就無法再到原連結或由衛生單位編輯方式修改，請民眾注意。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「搬」家！金門千噸重透天厝「原封不動」位移30公尺
    2022/07/29 22:45

    「搬」家！金門千噸重透天厝「原封不動」位移30公尺
    仿古墓下的射口！ 金門金湖九宮格挑戰推神秘軍事景點
    2022/07/28 22:52

    仿古墓下的射口！ 金門金湖九宮格挑戰推神秘軍事景點

    南山廣場旁千坪角地 穩坐西門路地王
    昔日營區成保育基地 官民攜手「金門野保基地」啟用
    2022/07/27 20:21

    昔日營區成保育基地 官民攜手「金門野保基地」啟用
    好康放送暑假遊客！金門美食讚 最大獎價值3萬金門雙人5日遊
    2022/07/23 22:26

    好康放送暑假遊客！金門美食讚 最大獎價值3萬金門雙人5日遊

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    金門縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播