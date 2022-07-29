1人確診17人居隔卻分住3地方… 金門縣衛生局籲誠實回報

金門縣衛生局籲請確診者填寫自主回報系統時，應誠實回報。（擷自金門縣衛生局臉書）

2022/07/29 22:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門最近出現1人確診登載17人居家隔離，卻分住3不同地方等不合理現象，金門縣衛生局籲請民眾誠實回報。

金門縣流行疫情指揮中心今天指出，根據中央流行疫情指揮中心規定，確診者同住家人得依「打滿3劑疫苗」或「未打滿3劑疫苗」，選擇不同的居家隔離措施。即（1）同住家人「打滿3劑疫苗」，可選擇居家隔離0+7，免居家隔離，直接實施7天的自主防疫，但選擇0+7者無居家隔離通知書，另可選擇居家隔離3+4，就會收到居家隔離通知書。（2）同住家人「未打滿3劑疫苗」，必須執行居家隔離3+4，3天居家隔離，4天自主防疫，會收到居家隔離通知書。

金門縣衛生局說，期盼民眾在申報相關權益過程能據實以報，否則衛生單位若隨意異動確診者自主回報資料內容，也可能因涉及登載不實，間接造成民眾有詐欺等不法情事，籲請民眾誠實回報。

縣府說，最近地區傳出有民眾疑因申請保險，一再要求衛生單位更改居家隔離的狀態，經過追查，當事人要求更改只是為圖一己之便，甚至還有確診民眾，1次登載17位居家隔離者，卻分屬3個不同地方等不合理現象。

受理單位也接獲縣民反映，因為不知道妻子打過3劑疫苗，希望將0+7改為3+4，未料，在取得居家隔離通知書不久，又要求變更為0+7，事後才知道，其妻有事需搭機赴台，諸如此類，都令人覺得當事人處理過於輕率。

承辦單位說，以上怪象，幾乎都是民眾為了符合「居家隔離通知書」、「有親密接觸」等疑似為方便申請保險所採取的不當行為，主管單位並不是全然不知情，盼民眾自重。

縣衛生局說，確診者透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」填報確診者及同住者相關資料，因考量確診者部分資料可能填寫錯誤或不完全，以致無法收到相關電子版通知書，該系統開放確診者於表單提交後24小時內可再修改1次，編輯1次後、或超過初次填報24小時後，就無法再到原連結或由衛生單位編輯方式修改，請民眾注意。

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