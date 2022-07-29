「搬」家！金門千噸重透天厝「原封不動」位移30公尺

金門金沙鎮1戶黃姓人家找到台灣本島的專業搬家公司，將重約1000公噸的2樓半透天厝移動30公尺，花費約300萬元。（資料照；本報合成）

2022/07/29 22:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門金沙鎮1戶黃姓人家已完工6、7年的透天厝，因土地產權問題，面臨拆屋還地命運，但屋主認為還是新屋，拆了可惜，上網找到1家在台灣本島的專業搬家公司，將屋子與整座地基分離，於底部置入圓柱體幫助房子「扇形」滑動，原封不動將重約1000公噸的2樓半透天厝移動30公尺，花費約300萬元，由於「搬」遷整棟房子在地方罕見，也成坊間茶餘飯後話題。

黃姓屋主表示，因土地產權糾紛，面臨拆屋還地，但因房子才蓋不久，且當時施工時有特別要求，房子蓋得很穩固，沒想到蓋完6、7年卻遇到棘手問題，幾經考量，決定上網碰碰運氣，尋找專業的搬家公司。

三代從事建築業的業者陳慶霖由台抵金，評估這棟2樓半透天厝狀況後表示，只要不下雨，約1個月的時間可以完成搬遷。他說，這項工程與在台灣類似的搬遷作法稍有不同，因地形影響，金門這棟透天厝搬遷的路徑不能走直角，須採弧形作業，從原址搬到現址需以「扇」形移動。

他說，移動前將房子4個面設好抗壓板，等水泥硬度達到70%左右即可使用千斤頂，整個工程用了25支100公噸的千斤頂。工人將房子與地基分離，再將房子底部墊上枕木和充當滾輪的鋼管，用千斤頂從旁邊1寸1寸慢慢推。

陳慶霖說，搬家工程最怕遇到下雨天，也擔心土質鬆軟，還好金門土質不錯，這些都未造成影響，工程進行順利，重達800至1000公噸的房子，順利移動30公尺，外圍大概移動了40幾公尺；他說，不是房子移動完就算了，還要有保固，由他主導的「搬」家工程，還要立下保證，不破壞房子結構、不影響房屋壽命，而且要能耐地震。

黃姓屋主眼見不到1個月接近完工，且房子不需要拆掉重建，覺得很有效率；至於房子搬遷事由的紛紛擾擾，黃姓屋主笑笑不願多談。

金門2017年於小金門（烈嶼鄉）也曾請到同樣的搬家公司，以同樣方式將當地的佛祖廟平移92公尺，這次罕見在大金門本島進行透天厝搬移，在地方成為茶餘飯後話題。

房子下方墊上枕木及鋼管讓房子能順利移動。（記者吳正庭攝）

工人將透天厝與地基分離，再將房子底部墊上枕木和充當滾輪的鋼管，用千斤頂從旁邊一寸一寸慢慢推。（記者吳正庭攝）

搬家公司負責人陳慶霖（中）施工前，對於房子四周的保固都很重視，一處一處一處檢視。（記者吳正庭攝）

黃姓主指著透天厝的每一處細節，都是曾經交代要加強安全強固的。（記者吳正庭攝）

房子遷移前，需先將房子與整座地基分離。（記者吳正庭攝）

搬家達人陳慶霖說，金門土質不錯，讓房子遷移過程順利。（記者吳正庭攝）

透天厝原址從圖右方經過「扇」形移動，「原封不動」搬到現址。（記者吳正庭攝）

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