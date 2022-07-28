仿古墓下的射口！ 金門金湖九宮格挑戰推神秘軍事景點

金湖鎮長陳文顧（前排左四）、鎮代表會主席蔡乃靖（前排右五）及多位代表，共同宣布，將啟動獎品豐富的九宮格活動，另也有適合打卡的陳景蘭洋樓前方裝置藝術展。（記者吳正庭攝）

2022/07/28 22:52

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮長陳文顧今天宣布，金湖「九宮格」挑戰活動7月30日開跑至10月2日止，除了彩品大加碼，九宮格之一秘境，是一般在地人都難找得到的「仿墓射口」，頗具挑戰性，參加者完成九宮格全部連線、打卡蓋章，就有機會獲得機車1台。此外，成功村的100年歷史陳景蘭洋樓，前方裝置藝術也自即日起登場，其中「戀愛成功」一推出已成造訪熱點。

金湖鎮公所表示，有意參加九宮格活動者，必須攜帶身分證正本、臉書或ig帳號到鎮公所服務台認證完畢，才可獲得九宮格連線卡，接著前往各點打卡及蓋章。

陳文顧說，陳景蘭洋樓前一系列新的打卡裝置藝術，就是要讓遊客有耳目一新的感覺；每年大家期待的九宮格活動，也要讓民眾有吃有喝又有玩，到金湖鎮除了傳統遊程，還有另外一番新的體驗；邁入第3年的金湖九宮格挑戰活動進入2.0版，盼透過九宮格連線挑戰，吸引遊客前往各景點並至相關的打卡商家消費，活絡在地產業。

陳文顧說，九宮格裡有3格必須在金湖轄區商家消費才可蓋章，商家分成特產業、餐飲業、其它類3大類；景點部分有仿墓射口、裝置藝術「戀愛成功」、黃海堡、三哨戰車、金湖轄區內精神標語「毋忘在莒」、植物園「莊敬自強」牆面。

金湖鎮公所觀光課課長陳雲龍說，完成九宮格3條連線可獲贈50元購物券、4連線可獲100元購物券、5連線可獲200元購物券，九宮格全部連線可再獲贈摸彩券1張；除了找出隱藏版景點，鎮公所為振興地方經濟及活絡地方產業，也邀請129家商家一起配合。

陳雲龍說，今年九宮格抽獎的彩品大加碼，第1特獎是機車1輛，還有飛利浦55型電視、iphone SE手機、switch、國際牌8L清淨除濕機、大金空氣清淨機、Electrolux吸塵器、小米掃拖機器人2、平板及烤箱等獎項。

九宮格中有一處連在地人都很難找到的「隱藏版」景點，根據提供這處極為特別景點的金湖鎮代表會主席蔡乃靖說，活動中的「仿墓射口」，其實是一座「仿古墓伏地堡」，根據村裡長老的說法，這座外觀看起來像大型古墓的地方，在1950年代左右，曾有軍方500公尺障礙場，又因還有一些真正的墓地，因此被軍方相中作為偽裝的射口。

蔡乃靖說，這座伏地堡和瓊林地下坑道是相連的，小時候記得附近還有阿兵哥進出；無論現在還是以前，這座隱藏在仿古墓下有射口的伏地堡，都是一個帶著神秘感，極具金門戰地特色的軍事遺址。

金湖鎮公所觀光課長陳雲龍（右）說明今年九宮格遊戲規則。（記者吳正庭攝）

金湖鎮公所觀光課長陳雲龍（右）說明隱藏在仿古墓下的射口。（記者吳正庭攝）

金門金湖鎮陳景蘭洋樓前方的裝置藝術「戀愛成功」，已成了戀人打上熱點。（記者吳正庭攝）

金門金湖鎮陳景蘭洋樓前方的裝置藝術「戀愛成功」，一推出就吸引不少人前往打卡。（記者吳正庭攝）

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