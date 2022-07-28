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    忘戰必危！金門萬安45號演習 副統裁官：可作全國示範

    金門萬安45號演習登場，消防人員展開滅火和高樓救生任務。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習登場，消防人員展開滅火和高樓救生任務。（記者吳正庭攝）

    2022/07/28 19:18

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門地區軍民聯合防空（萬安45號）演習今天在大、小金門同步實施，在官、民各單位通力合作下，演習過程順利，演習統裁部副統裁官、國防部全民防衛動員署後備指揮部副指揮官羅籝洋少將說，忘戰必危，整個演習過程很逼真，金門足為全國的示範，軍民一家在金門是最落實、實現的地方。

    演習在警報鳴響後啟動，指揮官縣府秘書長陳祥麟陪同統裁部副統裁官羅籝洋少將、陸軍金門防衛指揮部參謀長黃忠實少將、金門民防總隊副總隊長蔡水游、縣警察局局長廖高江、後備指揮部金門縣後備服務中心主任許澤鑫等人參加，另內政部警政署警務正喻照麟等人擔任演習評核官。

    縣警局局長廖高江說，演習假想金門地區猝然遭受敵飛彈、飛機等襲擊，由軍、警等防情單位實施防情傳遞與警報發放，金門地區部隊、機關、學校及全體民眾配合實施30分鐘的防空疏散避難演練，以提升全民敵情警覺，強化防空戰備能力。

    警報拉起，大、小金門道路同步淨空，平日車水馬龍的金門縣政府前民生路，猶如空城，不少民眾在協勤人員疏導下，暫時躲進有空調設備的連鎖超商內「冷靜」一下；金城鎮公所人員暫時除進地下室避難，並備有民生物資存糧展示；主辦單位並於金城車站前安排人員高樓救生及火警災害搶救。

    演習結束後，羅籝洋說，這是一次準備充分、演練逼真的演習，金門應該可以作為全國的示範，「軍民一家」精神在金門是最落實，實現的地方；不管是人員疏散、災害搶救、情報傳遞都做得非常到位。

    羅籝洋說，誠如簡報提，忘戰必危，所謂「毋恃敵之不來，正恃吾有以待之」，這是千古名訓，不能忘，再加上敵人從來沒有放棄以武力侵犯金馬台澎，「我們熱愛和平但不能不防範」，金門的表現非常好。

    金門萬安45號演習，指揮官縣府秘書長陳祥麟（前右3）陪同統裁部副統裁官羅籝洋（前右4）、金門民防總隊副總隊長蔡水游（前右2）等人，視察金城鎮公所地下室的民生物資存放情形。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，指揮官縣府秘書長陳祥麟（前右3）陪同統裁部副統裁官羅籝洋（前右4）、金門民防總隊副總隊長蔡水游（前右2）等人，視察金城鎮公所地下室的民生物資存放情形。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，縣府工務處人員進入地下室避難。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，縣府工務處人員進入地下室避難。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，縣府人員進入地下室避難，並依規定遮住眼耳等處。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，縣府人員進入地下室避難，並依規定遮住眼耳等處。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，指揮官縣府秘書長陳祥麟（右4）陪同統裁部副統裁官羅籝洋（右5）少將、金門民防總隊副總隊長蔡水游（右3）、縣消防局長呂英華（右2）等人，觀看高樓救生演練。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，指揮官縣府秘書長陳祥麟（右4）陪同統裁部副統裁官羅籝洋（右5）少將、金門民防總隊副總隊長蔡水游（右3）、縣消防局長呂英華（右2）等人，觀看高樓救生演練。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，與會軍民專注檢討過程。（記者吳正庭攝）

    金門萬安45號演習，與會軍民專注檢討過程。（記者吳正庭攝）

    金門萬安演習副統裁官羅籝洋（左）肯定參演人員辛勞，致贈加菜金，由金門縣警察局長廖高江（右）代表接受。（記者吳正庭攝）

    金門萬安演習副統裁官羅籝洋（左）肯定參演人員辛勞，致贈加菜金，由金門縣警察局長廖高江（右）代表接受。（記者吳正庭攝）

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