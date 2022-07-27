昔日營區成保育基地 官民攜手「金門野保基地」啟用

「金門縣野生動物保育研究基地」啟用，金門縣長楊鎮浯（右七）、莊福文教基金會董事長賴振融（右八）出席，立法委員邱議瑩（左七）關心保育議題，以嘉賓身分到場。（記者吳正庭攝）

2022/07/27 20:21

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人莊福文化教育基金會、金門縣政府今天在陽明營區共同辦理「金門縣野生動物保育研究基地」揭牌啟用，研究基地由縣府提供場地，莊福文教基金會提供器材、經驗，官、民攜手為地方保育共盡心力。

金門縣野生動物保育研究基地（以下簡稱金門野保基地）位於軍方釋出的金湖鎮陽明營區，昔日駐紮保家衛國的國軍弟兄，如今搖身一變成了保育研究基地；縣長楊鎮浯、莊福文教基金會董事長賴振融出席揭牌儀式，立法委員邱議瑩關心保育議題，以嘉賓身分到場。

縣府指出，莊福文化教育基金會長期推動野生動物保育及環境教育，在台灣設有新竹縣政府委託的野生動物救傷中心六福村站，累積豐富的動物救傷及醫療經驗，雙方去年12月15日簽約，就金門野生動物救傷、照養、保育研究等進行合作，金門野保基地的啟動，為金門野保工作往前推進一大步。

縣長楊鎮浯說，金門早年實施戰地政務，保護留下豐富動、植物生態，但對於許多瀕臨絕種且僅存於金門的野生動物如歐亞水獺、金龜的照養經驗，專業資源相對不足，盼借重莊福基金會與六福村的經驗，建構金門成為友善環境的生態島。

莊福文教基金會董事長賴振融說，基金會長期協助民間及政府單位的野生動物醫療救傷，近幾年發現金門野生動物面臨生存及保育問題，決定成立保育研究基地，協助生態研究駐站，提供學術團體到金門常駐研究時，有一個居住、安心休息寫報告的地方。

賴振融說，感謝童綜合醫院、順源牙醫診所、六福旅遊集團、正成集團等贊助夥伴提供很多醫療器材，這些可以補足金門當地對動物保育醫療設備的不足；他說，保育工作單靠縣府或基金會是無法完成的，期待金門在地企業一起投入保育行列，一起邁開地方保育的第一步。

縣府指出，在莊福基金會協助下，7月26日已在保育基地舉辦首場野生動物病理、救傷及醫療照護實務研習，以提升金門在地野生動物醫療救援技術為目標，透過座談，邀請台大獸醫劉振軒、台北市立動物園前園長金仕謙等專家出席，從金門野生動物救傷與醫療照護，到最新的武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）人畜共通傳染主題，分享最新醫療保育研究資訊。

莊福文教基金會表示，目前進駐到金門野保基地有動物X光機、生理監測器、氣體麻醉機。縣府表示，去年10月在金門成立的離島第一座野生動物救傷站，將以保育動物的初期救傷為主，長期照養可委由金門保育基地協助。

莊福文教基金會董事長賴振融（中）頒發感謝狀給童綜合醫院、順源牙醫診所，童綜合醫院總院長童敏哲（左）也出席。（記者吳正庭攝）

「金門縣野生動物保育研究基地」啟用，貼有基地標章的迷彩帽在現場也成為吸睛的目標。（記者吳正庭攝）

「金門縣野生動物保育研究基地」啟用，內部陳設也為日後的保育照養、手術做好準備。（記者吳正庭攝）

財團法人莊福文化教育基金會董事長賴振融（後排左六）與金門縣長楊鎮浯（後排左七）率領各自的團隊，為雙方攜手打造的「金門縣野生動物保育研究基地」留下紀錄。（記者吳正庭攝）

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