國軍「漢光38號」演習金門登場 金防部火砲威力展現寸土不讓決心

陸軍金門防衛指揮部在后湖地區執行「漢光38號」演習聯合反登陸作戰操演，並以8吋榴砲等武器實彈射擊的威力。（記者吳正庭攝）

2022/07/27 09:05

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今天凌晨在后湖地區執行「漢光38號」演習聯合反登陸作戰操演，並以8吋榴砲、155榴砲等武器實彈射擊威力，成功驗證國軍聯合戰力發揮，展現寸土不讓、捍衛國土的高昂鬥志。

金門地區漢光演習拂曉出擊，由金防部指揮官陳忠文中將督導，全程依演習作戰指揮程序，採實兵、實裝、實地，在金寧鄉后湖陣地登場，共計8吋榴砲3門、155加農砲5門、20機砲2門、42迫砲2門、120迫砲2門、M60A3戰車4輛等共10項44件軍武，300多名官兵於陣地、灘際，藉由狀況推演實施聯合反登陸實彈射擊，以有效殲滅來犯敵軍。

金防部表示，實兵演練的目的在訓練防區官兵熟稔作戰場景，藉計畫作為、平時戰場經營，驗證指揮通信、作戰訓練及後勤補保能量，以確實維持聯合戰力發揮，打造1支無堅不摧的鋼鐵勁旅，共同守護美麗家園。

金防部表示，此次聯合反登陸操演考量武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，未邀請地方機關及鄉親參與，而防區參演官兵仍展現高昂戰志及團隊合作精神，成功完成任務，並透過火砲射擊的震撼威力，再一次傳達國軍保衛疆土的決心。

金防部在后湖地區執行「漢光38號」演習聯合反登陸作戰操演，並以8吋榴砲、155榴砲等實彈射擊展現的強大威力。（記者吳正庭攝）

陸軍金門防衛指揮部凌晨在后湖地區執行「漢光38號」演習聯合反登陸作戰操演，並以8吋榴砲、155榴砲等武器進行實彈射擊。（記者吳正庭攝）

陸軍金門防衛指揮部執行「漢光38號」演習聯合反登陸作戰操演，其中火砲射擊後，在地上揚起的沙塵，顯示火砲射擊後的強大震憾力。（記者吳正庭攝）

金防部在后湖地區執行「漢光38號」演習聯合反登陸作戰操演。（金防部提供）

金防部在后湖地區執行「漢光38號」演習聯合反登陸作戰操演，並以8吋榴砲、155榴砲等武器實彈射擊的威力，驗證國軍聯合戰力發揮。（金防部提供）

金防部在后湖地區執行「漢光38號」演習聯合反登陸作戰操演。（金防部提供）

金防部執行四二迫砲實彈操演。（金防部提供）

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