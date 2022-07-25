金門演習「毒化物鉻酸鉀外洩」 AIT派員觀摩

金門年度防救演習假設毒化物鉻酸鉀洩漏，消防局、自來水廠啟動應變機制，金防部化學兵也派員進場。（記者吳正庭攝）

2022/07/25 21:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天舉行年度災害防救演習，演練內容以自來水廠檢驗室電線走火引發火警，意外造成毒化物鉻酸鉀洩漏污染事件為災害情境；行政院災害防救辦公室主任吳武泰率員抵金考評，對於金門演練符合求真求實表達肯定，與會單位除國防部、行政院環境保護署等單位，美國在台協會（AIT）也在消防署安排下，派員抵金觀摩。

金門縣自來水廠表示，鉻酸鉀主要在每月定期檢測氯鹽時會派上用場，數量極少，基於有備無患，配合中央指引，舉辦災防演練。

演練情境設定為自來水廠水質檢驗室電線走火，檢驗人員操作毒性化學物質鉻酸鉀不慎吸入火災濃煙，造成嗆傷及毒化物洩漏。自來水廠迅即依「金門縣毒性化學物質災害防救標準作業程序」，啟動通報與應變程序。

演習過程，進入檢驗室的消防人員穿著防護等級最高，具有防腐、防酸功能的A級防護衣，全套密不透風，重量超過10公斤，參演人員汗水狂飆；金防部化學兵展現純熟技巧，現場立刻搭起消毒帳篷。

金門縣政府秘書長陳祥麟說，雖然近2年全球面臨疫情影響，台灣確診人數攀升，原定5月辦理防救演習延期至7月，縣府籌辦演習並未鬆懈，仍依計畫積極籌備，要求各單位以務實態度，熟練標準作業流程及橫縱向整合。

吳武泰說，因應類似的特殊災害或演練，如果金門等離島需要相關的器材和設備，也可透過管道給予協助；他說，此次演習強調求真求實，對於金門各單位演練均能核實執行，參演人員的辛苦給予肯定。

防救演習由金門縣環保局、消防局、自來水廠共同承辦，總計動員縣府、軍方及台灣電力公司金門區營業處等9個單位、80餘人參演。部分參演人員透露，金門歷年舉辦防救演練，少有外籍人士與會，美國在台協會更是首次派員觀摩，3名在台協會人員低調與會，雖然全程都坐在最後1排，淡淡的神秘感仍讓參演人員印象深刻。

金門年度防救演習設定毒化物鉻酸鉀洩漏，消防局、自來水廠啟動應變機制。（記者吳正庭攝）

金門年度防救演習設定毒化物鉻酸鉀洩漏，消防局在「冷區」開闢臨時指揮中心。（記者吳正庭攝）

金門年度防救演習假設毒化物鉻酸鉀洩漏，美國在台協會三名官員（後排右二起）抵金，全程坐在最後一排默默觀察，並聆聽消防局人員翻譯。（記者吳正庭攝）

金門縣年度災害防救演習結束，行政院災害防救辦公室主任吳武泰（二排左五）、金門縣政府秘書長陳祥麟（二排左六）與參演人員大集合。（記者吳正庭攝）

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