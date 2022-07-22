小三通何時重啟？王國材：當國境開放 就應該要開放

交通部長王國材（站者）對於金門觀光、旅行等業者提出包括重啟小三通等議題作出回應。（金門縣政府提供）

2022/07/22 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕交通部長王國材與立法院交通委員會今天（22日）與金門觀光業者座談，對於重啟小三通，王國材說，就他的理解，「當國境開放，小三通就應該要開放」；若是接下來的隔離政策由「3+4」變成「0+7」，那就是國境開放的時候。

陸委會經濟處副處長李必仁說，陸委會會依中央流行疫情指揮中心對整體疫情的發展，與兩岸的互動，做整體考量，適時做重啟小三通的相關動作。金門縣長楊鎮浯說，爭取小三通重啟過程就像「洗三溫暖」，近期將與縣籍立委陳玉珍、連江縣籍立委陳雪生與連江縣長劉增應赴陸委會表達重啟小三通立場。

王國材說，面對業者提出小三通的問題，其實很難回答，他個人覺得，「如果國境開放，小三通就應該要開放」，目前大概以這樣的方向來進行。王國材講到一半，立委陳雪生說，「部長的意思是說，國境開放、小三通就開放？」王國材回應，「應該是這樣」，陳雪生緊接著說：「不是應該哦？要很確定哦！」

王國材說，離島的兩岸觀光，金門與馬祖都很重要，這部分大概順著自然，當然現在是防疫優先，可是慢慢的，比如過去防疫隔離政策是「7+7」，現在是「3+4」，接下來討論如果變成「0+7」的時候，就變成國境開放的時候；他覺得，不管是小三通或國境，就是這樣走了。

陸委會副處長李必仁說，政府的基本政策，是逐步恢復兩岸正常的交流，目前看來，中國對疫情是採「動態清零」政策，對金門、馬祖小三通客運復航，陸委會將會依據中央疫情指揮中心對整體疫情的發展，做整體考量。

楊鎮浯說，剛開始爭取重啟小三通，剛好碰上疫情和緩，金門鄉親要他趕快「衝」小三通，他就趕快衝，等衝到差不多，桃園機場的疫情起來，又有人責怪，「這時候又在推小三通，是不要命了嗎？」他只能趕快停止。

楊鎮浯說，今年疫情開始和緩，他又開始推，沒想到推到差不多，疫情又起來；今年3月，他跟陸委會主委邱太三講好，並透過管道與對岸中國廈門保持默契，要在清明節透過個案方式，試著突破；3月分才和邱太三講好，朝有條件個案走，沒想到才講好，Omicron就出來。

楊鎮浯強調，先前已公開表示，如果國境開放，要求小三通也要無差別待遇，隨著國境開放的腳步，小三通也要一視同仁，這是基本立場。

金門觀光、旅行等業者出席與交通部長王國材及立法院交通委員會座談，相當踴躍。（金門縣政府提供）

金門安排交通部長王國材、立法院交通委員會與金門觀光、旅行等業者座談，縣籍立委陳玉珍（右）也透過視訊表達意見。（金門縣政府提供）

金門縣長楊鎮浯（站者）於座談中說，縣府將持續向中央爭取重啟小三通。（金門縣政府提供）

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