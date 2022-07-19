打造文化「金」字招牌 金門村史連3年獲台灣文獻館優等獎

金門縣文化局出版七本新書，參加國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊傳出捷報，分別獲得優等獎、佳作獎。（金門縣文化局提供）

2022/07/19 22:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天表示，國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單公布，金門縣文化局出版的7本書籍都獲獎，其中4本「金門村史」更是金門村史系列連續第3年獲得優等獎；縣文化局指出，這7本書冊獲得佳績，都和文獻收集有關，歷史文獻收集不易，有的需要田野調查，需要紮實的基礎，費時費力，評審因此給予高度肯定。

金門村史4冊獲地方志書優等獎的有林怡種《莊厝演義》、陳永富《亙古通今榜林村史》、王振漢《三村一脈‧同氣連枝「珩厝、后盤山、西山村」村史》、翁炳賜和翁克偉《鄉野毫光-盤山村》。此外，林馬騰《老兵憶舊:大膽島雜談》、李建緯,廖伯豪,賴怡慈,周明翰《傳神:走進金門祖先畫像》、黃逸歆《品德完人—黃偉》3本書獲得政府推廣性書刊佳作獎。

縣文化局長許績鑫說，金門村史連續3年獲優等獎，足證在村史的出版上，金門領先全國其他縣市，且已有品牌化、優質化的「金字招牌」雙重保證，國史館台灣文獻館定於9月30日舉行頒獎典禮。

縣文化局表示，6年前第1套「金門村史」就榮獲文化部政府出版品金鼎獎，另外連續參加國史館台灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」，在2017、2018、2019年都榮獲政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎，2020、2021、2022年均獲優等獎，總計6年出版37本金門村史，有31本獲獎。

縣文化局指出，文化部6年前對金門村史給予出版品金鼎獎的評語：「金門村史套書，執筆作者對地方文史皆深有素養，考據詳實，文筆流暢，編排風格簡樸，展現金門的地方風貌，書內文字敘述，亦輔以文獻資料佐證，照片選用合宜，能發揮說明作用，此長期計畫之初步作品，是一套常寫史的成功起步之作。」足見當時評審對這套村史的書寫品質持續給予高評價。

許績鑫說，縣文化局過去連續5年獲獎的比例都居全國之冠，今年7本書獲獎，數量雖非全國第1名，也是名列前矛，這是金門引以為傲的文化資產之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法