為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　金門縣

    打造文化「金」字招牌 金門村史連3年獲台灣文獻館優等獎

    金門縣文化局出版七本新書，參加國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊傳出捷報，分別獲得優等獎、佳作獎。（金門縣文化局提供）

    金門縣文化局出版七本新書，參加國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊傳出捷報，分別獲得優等獎、佳作獎。（金門縣文化局提供）

    2022/07/19 22:14

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天表示，國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單公布，金門縣文化局出版的7本書籍都獲獎，其中4本「金門村史」更是金門村史系列連續第3年獲得優等獎；縣文化局指出，這7本書冊獲得佳績，都和文獻收集有關，歷史文獻收集不易，有的需要田野調查，需要紮實的基礎，費時費力，評審因此給予高度肯定。

    金門村史4冊獲地方志書優等獎的有林怡種《莊厝演義》、陳永富《亙古通今榜林村史》、王振漢《三村一脈‧同氣連枝「珩厝、后盤山、西山村」村史》、翁炳賜和翁克偉《鄉野毫光-盤山村》。此外，林馬騰《老兵憶舊:大膽島雜談》、李建緯,廖伯豪,賴怡慈,周明翰《傳神:走進金門祖先畫像》、黃逸歆《品德完人—黃偉》3本書獲得政府推廣性書刊佳作獎。

    縣文化局長許績鑫說，金門村史連續3年獲優等獎，足證在村史的出版上，金門領先全國其他縣市，且已有品牌化、優質化的「金字招牌」雙重保證，國史館台灣文獻館定於9月30日舉行頒獎典禮。

    縣文化局表示，6年前第1套「金門村史」就榮獲文化部政府出版品金鼎獎，另外連續參加國史館台灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」，在2017、2018、2019年都榮獲政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎，2020、2021、2022年均獲優等獎，總計6年出版37本金門村史，有31本獲獎。

    縣文化局指出，文化部6年前對金門村史給予出版品金鼎獎的評語：「金門村史套書，執筆作者對地方文史皆深有素養，考據詳實，文筆流暢，編排風格簡樸，展現金門的地方風貌，書內文字敘述，亦輔以文獻資料佐證，照片選用合宜，能發揮說明作用，此長期計畫之初步作品，是一套常寫史的成功起步之作。」足見當時評審對這套村史的書寫品質持續給予高評價。

    許績鑫說，縣文化局過去連續5年獲獎的比例都居全國之冠，今年7本書獲獎，數量雖非全國第1名，也是名列前矛，這是金門引以為傲的文化資產之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    每案補助50萬！「金門村史」發出徵集令 獲獎還有獎金
    2022/01/06 22:02

    每案補助50萬！「金門村史」發出徵集令 獲獎還有獎金
    中興大學要定台灣文獻館？ 國史館長：蔡總統沒說要文獻館搬家
    2021/02/20 14:49

    中興大學要定台灣文獻館？ 國史館長：蔡總統沒說要文獻館搬家

    高波動、高通膨環境下 這檔基金獲青睞！
    國史館宣布1229萬頁檔案全供免費下載
    2018/01/05 12:25

    國史館宣布1229萬頁檔案全供免費下載
    台灣文獻館 228史料公開借閱
    2016/03/12 06:00

    台灣文獻館 228史料公開借閱
    金門縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播