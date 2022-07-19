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    楊鎮浯接見總統教育獎得主陳宥安 勉勵突破人生逆境

    縣長楊鎮浯（右）為陳宥安（左）加油，鼓勵他突破人生逆境。（記者吳正庭攝）

    縣長楊鎮浯（右）為陳宥安（左）加油，鼓勵他突破人生逆境。（記者吳正庭攝）

    2022/07/19 21:20

    〔記者吳正庭／金門報導〕金湖國中3年級學生陳宥安榮獲今年總統教育獎，金門縣長楊鎮浯今天接見並勉勵陳宥安：「如果能一直記得要回饋，就會更積極、更有動力去成為那個有能力回饋的人」，相信陳宥安繼續努力，一定能築夢踏實，一圓從事藥劑師的心願。

    陳宥安由母親陳姵臻及湖中校長謝志偉、導師蔡佩芳陪同，前往縣府與縣長楊鎮浯「見面會」，楊除致贈程儀（交通補助費），也頻頻關心陳宥安就學狀況。

    陳宥安面對楊鎮浯的關心，回話不多，多是面帶微笑；導師蔡佩芳說，陳宥安本來就話很少，但學習態度積極、樂觀，「他的堅持及毅力，比一般孩子持久」。

    楊鎮浯不時鼓勵陳宥安：「你很棒」、「你能獲獎就是對母親及師長最好的回饋」。

    母親陳姵臻說，和宥安從小相依為命，希望宥安能成材，長大當個有用的人；本來家境就不是很好，一路上都有接受別人的幫助，希望陳宥安將來有能力去幫助需要的人。對於得獎，陳宥安說，很驚訝，本來只是覺得盡力就好，一直謹記母親的話，將來有能力也要幫助別人。

    縣府統計，2001年首屆總統教育獎頒發至今，地區學子有26位得主，其中金湖國中就有12位，有人因此稱湖中是「總統教育獎的搖籃」；湖中校長謝志偉說，每位得主背後的家庭幾乎都有辛苦的過往，難能可貴的是孩子都很努力上進。

    謝志偉說，陳宥安很小就是單親家庭，因動作協調度等因素，經鑑定天生有注意力不足的情形，但他憑著良好的學習態度，克服不便，更積極上進，且不恥下問，因為對數、理科積極投入，也與同學在全縣科展比賽拿到第3名。

    謝志偉說，陳宥安家中與多位長輩親友同住，母親必須兼差兩分工作分攤生計；陳宥安面對生活逆境，依然積極樂觀，擔任幹部勇於承擔，同學有課業問題請教，他也從不吝於分享，學行俱佳，足為同儕楷模。

    縣府教育處長黃雅芬說，2022總統教育獎將於8月5日在台北圓山大飯店12樓大會廳舉行頒獎典禮，總統蔡英文將親臨會場為每位獲獎學生頒發獎狀、獎座及獎助學金。

    臨去之前，楊鎮浯再搭著陳宥安的肩膀要他加油，鼓勵他突破人生逆境；被問及是否有話要對母親說，陳宥安依然笑瞇著眼睛，注視母親許久，緩緩說「謝謝媽媽這些年的照顧」，陳姵臻只是用閃爍的眼神欣慰地看著兒子。

    總統教育獎得主陳宥安（右三）由母親陳姵臻（右二）及湖中校長謝志偉（左二）、導師蔡佩芳（右一）陪同，在縣府接受縣長楊鎮浯（左三）贈送程儀。（記者吳正庭攝）

    總統教育獎得主陳宥安（右三）由母親陳姵臻（右二）及湖中校長謝志偉（左二）、導師蔡佩芳（右一）陪同，在縣府接受縣長楊鎮浯（左三）贈送程儀。（記者吳正庭攝）

    總統教育獎得主陳宥安（左）謝謝母親這些年來的照顧，母親陳姵臻（右）在一旁欣慰地看著兒子。（記者吳正庭攝）

    總統教育獎得主陳宥安（左）謝謝母親這些年來的照顧，母親陳姵臻（右）在一旁欣慰地看著兒子。（記者吳正庭攝）

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