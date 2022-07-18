金門安岐活動中心一半土地他捐的 楊鎮浯公開表揚

金門縣長楊鎮浯（前左）頒感謝狀表揚許嘉旺（前中）熱心捐地，安岐社區活動中心工程才能如期如質完工。（記者吳正庭攝）

2022/07/18 22:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣安岐社區活動中心暨安美村辦公處今天落成啟用，縣長楊鎮浯期許新居落成，營造更優質的生活環境，提升更好的生活品質；楊鎮浯並頒獎表揚許嘉旺熱心捐地，工程才能如期如質完工。

縣長楊鎮浯、議長洪允典、縣議員石永城、楊永立、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代會主席莊振源、安美村長許三進、安岐社區理事長吳神佑、保安殿主委蔡輝進等人，均出席揭牌儀式。

楊鎮浯說，活動中心啟用，未來包含社區活動、長輩的照顧、社區研習課程及業務推動都能在新場址進行。他說，金寧鄉周邊建設也將陸續推動，包括縣衛生局在安岐成立的日照中心、鎮西段的西半島醫療園區，教育處在寧中小附近的金寧鄉運動園區，社會處在鎮西段的金寧鄉社福大樓等建設，都已著手規劃並有部分發包執行。他說，縣府這幾年施政重點就是要「顧老顧幼」，讓老有所養、幼有所托；在與鄉公所合作下，社福建設推動走在前面，更要讓鄉親看得到、且有感。

議長洪允典說，這座「會館」的落成是地方大事，不過看起來仍有不足，他也向村公所及社區發展協會喊話，如果有需要設備或協助，可以找出席的議員石永城、楊永立，或是任何1位議員，議會都願意幫忙。

楊忠俊說，金寧鄉先後推動后湖活動中心、湖埔村辦二樓親子館、后盤村民活動中心，後續還有榜林社區活動中心、西浦頭活動中心及金寧鄉社福館，會陸續動土興建；他說，老人福利政策不能等，大家努力打造好環境，也是為未來邁入老年做準備。

金寧鄉公所表示，安岐社區為多姓聚落，以周、蔡、許、吳姓居民最多，其次有陳、林、洪、薛、錢等姓氏居民；2001年成立安岐社區發展協會，2018年獲衛生福利部金卓越社區選拔全國甲等獎。由於社區沒有活動中心，各項活動都借用保安殿廂房或安美村辦公處場地辦理；2019年底在保安殿協助下，地方仕紳許嘉旺捐贈土地，公所申請撥用安岐村土地，合併作為安岐社區活動中心暨安美村辦公處大樓興建使用。

鄉公所表示，安岐社區活動中心為地上2層建築物，面積大約400平方公尺面積，許嘉旺捐地就占了一半；一樓規畫多功能活動空間、村辦公處、廚房及廁所，2樓有2間辦公室、1處多功能空間、廁所及陽台。

金門縣安岐社區活動中心暨安美村辦公處落成啟用，議長洪允典（右四）等議員代表議會贈匾慶賀。（記者吳正庭攝）

金門縣安岐社區活動中心暨安美村辦公處落成啟用，金寧鄉代表會主席莊振源（站者右五）率代表致贈牌匾慶賀。（記者吳正庭攝）

金門縣安岐社區活動中心暨安美村辦公處落成啟用，縣長楊鎮浯（右一）由金寧鄉長楊忠俊（右二）陪同，關心老人供餐準備情形。（記者吳正庭攝）

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