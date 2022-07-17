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    首頁　>　金門縣

    吳佩雯成立競選服務處 楊鎮浯力挺：金門好媳婦、替咱來服務

    金門縣長楊鎮浯（右）力挺吳佩雯（左）參選縣議員，喊出「金門好媳婦、替咱來服務」。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右）力挺吳佩雯（左）參選縣議員，喊出「金門好媳婦、替咱來服務」。（記者吳正庭攝）

    2022/07/17 20:14

    〔記者吳正庭／金門報導〕年底選情加溫，女力當道！外島金門繼日前西半島有周曉芸率先代表民眾黨成立連絡處，今天東半島也有律師出身的無黨籍吳佩雯成立縣議員競選服務處，2位新女力都是有意進入金門縣議會的新面孔，一出馬都有縣市首長「大咖」加持，來勢洶洶，展現巾幗不讓鬚眉之勢。

    民眾黨日前在金城鎮成立金門連絡處，由周曉芸出任連絡處主任，台北市長柯文哲以民眾黨主席身分跨海親至主持，公開力挺周曉芸年底參選金門縣議員；無黨籍的吳佩雯雖無政黨支持，今天以「金門媳婦」之姿，選擇在金湖鎮其夫婿陳志斌的古厝老家成立競選服務處，以婆家為靠山的動念，加上縣長楊鎮浯到場力挺，吸引人氣；楊鎮浯肯定吳佩雯有律師專業形象，更具善良、正直、熱情特質，也會是未來的「議會俠女」；楊以台語喊出「金門好媳婦、替咱來服務」，力道十足。

    陳志斌是楊鎮浯的縣長辦公室主任，行事幹練、低調，為另一半張羅服務處更是賣力，現場有金門精忠衛隊隊長蔡忠孝送「好彩頭」，村里耆老陳國卿送粽子（象徵包中）、吳任職的恆昇法律事務所合夥人盧明軒專程送蒜頭（象徵當選）、青年創業有成的楊凱皓送鳳梨（旺旺來金）、有意參選金湖鎮長的黃秀珍送巧克力（象徵甜甜蜜蜜）、金湖鎮長陳文顧送橘子（象徵大吉大利）、楊鎮浯送「馬到成功」銅雕。

    吳佩雯38歲，國立台北大學法律系畢業、東吳大學法律研究所碩士，恆昇法律事務所資深律師。

    金門縣議員有19席，從檯面觀察，不少人將由鄉鎮代表跨級參選，可以預期新人輩出；周曉芸、吳佩雯在各選區率先插旗，期盼爭取更多能見度，在婦女保障名額稀少的情形下，還需面對多位尋求連任的資深議員，2人如何維持高張力的戰鬥能量？令人期待。

    金門精忠衛隊隊長蔡忠孝（右）送「好彩頭」給將參選縣議員的吳佩雯（左）。（記者吳正庭攝）

    金門精忠衛隊隊長蔡忠孝（右）送「好彩頭」給將參選縣議員的吳佩雯（左）。（記者吳正庭攝）

    成立金門縣議員競選服務處的吳佩雯（站者右一），由另一半陳志斌（站者右二）陪同，向與會長輩一一請托。（記者吳正庭攝）

    成立金門縣議員競選服務處的吳佩雯（站者右一），由另一半陳志斌（站者右二）陪同，向與會長輩一一請托。（記者吳正庭攝）

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