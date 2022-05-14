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    金門+104首度破百！ 金酒群聚再增34人確診

    金門縣政府祕書長陳祥麟說明疫情，今天新增104人確診，單日首度破百。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府祕書長陳祥麟說明疫情，今天新增104人確診，單日首度破百。（記者吳正庭攝）

    2022/05/14 20:38

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天公布地區最新武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數，在縣營金酒公司確診34人帶頭衝高下，全縣新增人數首度「破100」，達到104人。金酒公司總經理楊駕人說，目前早班停產3天，對金酒年產量影響不大，對生產線同仁健康狀態持續嚴密關切。

    金門酒廠實業股份有限公司昨天首度傳出22人確診，將金門確診人數帶到單日最高紀錄，引起民眾注意。縣府今天公布地區新增104名確診，包含昨天確診的縣長楊鎮浯、張婭玲夫婦，兩人是在昨天中午12點過後才確診，縣府昨天並未列入一般公布確診名單內。

    縣府公布最新確診數據中，金酒公司「開高走高」，首日22人，今天增加34人，幾乎是全縣新增確診者的3分之1，也讓金門單日確診人數第一次破100例，達到104人。

    楊駕人說，金酒公司確診者中大部分是生產線員工，其中有7例是工程處和公安處，兩處可能因合署辦公，以致1人確診導致其他6人也感染。他指出，公司對員工非常注意，只要有發燒、感冒或覺得身體有異，快篩劑都是隨時備便，可隨時提出申請，員工實名制就可以申請，「員工的自主管理比任何作為都重要」。

    楊駕人說，4月間即要求金城廠擴大產能，因此確診的早班生產線停工3天，整年的產量應不致有太大影響。公司事前有完備防疫計畫，會盡量讓損失降到最低。已發給全廠1235名員工快篩劑，194名進行PCR採檢。

    縣府祕書長陳祥麟說，新增個案分屬4組家庭群聚案6例、2組工作職場群聚延伸案42例、金酒群聚延伸家庭5組8例、延伸案8組8例以及40個獨立案。新增確診者在金足跡包括：5月11日海洋餐廳、伍德宮（11:00）、殯葬管理所（12:20-12:30）、縣府新聞發布直播（16:00）、肉坊（18:00-20:00）；5月12日城隍廟祈福（10:40-11:30）、迎城隍（13:00-16:00）、大賀藥局（17:30-18:00）。

    縣府指出，6歲至11歲國小學童接種疫苗，第1梯次接種期程為5月10日至13日，總計已施打463人。

    縣府根據第1梯次意願調查有571人預約，463人接種，接種率為81.08％；民間家長統計，全縣6至11歲學童共3879人，全縣第1波接種率僅約12％。

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    金門縣政府以圖卡說明地區新增確診人數及傳播鏈。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明地區新增確診人數及傳播鏈。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明地區新增確診人數及年齡分布。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明地區新增確診人數及年齡分布。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明地區新增確診者足跡。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明地區新增確診者足跡。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明金門酒廠確診狀況。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明金門酒廠確診狀況。（金門縣政府提供）

    金酒公司總經理楊駕人（左）說，公司快篩劑都是隨時備便，員工可隨時提出申請，「員工的自主管理比任何作為都重要」。（記者吳正庭攝）

    金酒公司總經理楊駕人（左）說，公司快篩劑都是隨時備便，員工可隨時提出申請，「員工的自主管理比任何作為都重要」。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯確診，機要祕書陳志斌出示5天內自行快篩皆陰性的結果「自清」。（金門縣政府提供）

    金門縣長楊鎮浯確診，機要祕書陳志斌出示5天內自行快篩皆陰性的結果「自清」。（金門縣政府提供）

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