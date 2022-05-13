金門+76 單日最高 金酒公司生產線22人確診

金門最大企業的金酒公司生產線22人確診。（記者吳正庭攝）

2022/05/13 22:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府秘書長陳祥麟今天宣布，地區新增76名武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，其中包含縣長楊鎮浯夫婦外，其中有22名是金門酒廠實業股份有限公司金寧廠生產線員工，該廠早班先停產3天進行大清消，金酒表示，已做好人員分流，不會影響生產。

首次出席疫情說明會的金酒公司總經理楊駕人說，22名確診員工大部分是早班生產線，每天早上4點30到下午5點，休息和工作都在一起；自張姓員工確診，廠方立即清消，相關人員陸續展開PCR採檢，可能接觸者175人均已造冊送縣衛生局，PCR結果明天會呈出來。

楊駕人說，金酒公司肩負金門經濟發展重任，早已擬定生產線人員分流、異地辦公等對策，即使生產線有確診，如何併班？減產？都有應變措施；金酒考量整體因素，已準備1000多劑快篩要求全體員工快篩陰性才能進公司；今天開始金寧廠早班停產3天，進行大清消，金酒針對疫情 繼續秉持不隱瞞、講實話原則，把真相呈現。

陳祥麟說，依往例統計至中午為止新增有74名確診者，縣長楊鎮浯夫婦是下午確診，總計有76例，其中男性46例、女性28例，國小有4校5人，國中1校1人、大學2校7人。個案分屬3個家庭群聚案15例、4個工作職場群聚案25例、9個延伸案13例、4例近期有台灣本島旅遊史，以及19個獨立案。確診累計366例，目前收治中51例，無症狀或輕症50例、中症狀1例；新增匡列居家隔離者127人，目前居家隔離總數278例。衛福部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，使用14床，還有空床26床。

新增確診者在金足跡包括：5月10日台灣好行金門線觀光公車（A、B線）、家樂福、金城民防坑道、總兵署夜遊後浦小鎮導覽、全聯超市（金湖店）、靈濟古寺（觀音亭）、利泰億營造公司、全家便利商店（金大店）、福星KTV；5月11日火鍋世家、全聯超市（民權店）、金城民防坑道、陽宅福慧寺、總兵署夜遊後浦小鎮導覽、太平洋房屋（金門店）、全聯超市（金湖店）、福星KTV、殯葬管理所；5月12日全聯超市（民權店）、太平洋房屋（金門店）。以上場域均已完成清消作業。

航空部分包括5月10日立榮航空台北往金門18:20航班、5月11日立榮航空B7-8819松山-金門13:30航班、立榮航空台北往金門18:20航班。交通船部分包括：5月10日10:00往小金門、15:00往大金門。

此外，縣府表示，6歲至11歲國小學童13日計有64名學童施打疫苗，累計達266名學童。

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金門縣政府秘書長陳祥麟（中）說明原確診人數統計到中午12點截止有74例，未包含下午確診的縣長楊鎮浯夫婦。（記者吳正庭攝）

金門縣政府以圖表說明確診案例傳播鏈分析。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖表說明確診案例年齡分布。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖表說明金酒公司處理群聚案的防疫作為。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖表說明確診案例群聚情形。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖表說明確診案例在金門足跡。（金門縣政府提供）

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