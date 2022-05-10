為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　金門縣

    金門+29！2確診者居家照護趴趴走買晚餐 楊鎮浯怒籲從重裁罰

    金門縣長楊鎮浯出示兩名居家照護中確診者違規外出的影像。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯出示兩名居家照護中確診者違規外出的影像。（記者吳正庭攝）

    2022/05/10 21:03

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天宣布，地區新增29名確診個案，均為無症狀及輕症，匡列44人。此外，潘姓、楊姓2名居家照護中的確診者昨晚違反規定，擅自外出買晚餐，楊鎮浯譴責不能容忍這種行為，籲請相關單位從重裁罰。

    楊鎮浯說，潘、楊兩人9日傍晚6點20分出門，8點50才返回住所，縣府接獲通報，第一時間即啟動警政衛政系統，將全案函送金門地檢署偵辦。他說，中央去年通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例後，裁罰單位不是地方政府，由法院執行。

    對於潘、楊兩人無視其他民眾健康，擅自外出趴趴走，楊鎮浯氣憤指出，絕對不能容忍這樣的行為，這不僅是當事人自身安危，同時影響到整個島嶼防疫上的所有作為，也影響到金門人的生命健康安全；他呼籲司法單位從重裁罰，給予這些在疫情期間不遵守規定，導致有公共危害者一定的懲戒。

    縣府指出，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定：「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金」。

    楊鎮浯說，中央流行疫情指揮中心公布的金門確診數字和縣府的有落差，主要是縣府考量讓大家知道疫情和政策的走向，只要發生在金門這座島嶼上的足跡、旅遊或鄉親，都會把它匡進去，也因此總人數與中央有落差，甚至比中央公布的數字略高，籲請鄉親放心。

    他指出，衛福部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前僅使用11床，還有29個空床，收治量能充足。

    楊鎮浯說，地區新增29名確診者，大部分為同住家人的群聚造成，另也有前往台灣本島的旅遊史，另有9案為感染源待釐清的新增獨立個案；金門總確診累計208例，居家隔離72例。

    縣府今天開始為地區6歲至11歲國小學童施打疫苗，計有46名學童完成接種。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    金門縣長楊鎮浯說明為何地區確診人數統計，有時還略高於中央流行疫情指揮中心的數字。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯說明為何地區確診人數統計，有時還略高於中央流行疫情指揮中心的數字。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府以圖卡說明確診者概況。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明確診者概況。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明曾有台灣本島旅史的確診者ＰＣＲ後的相關數值。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明曾有台灣本島旅史的確診者ＰＣＲ後的相關數值。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明感染源還未釐清的確診者獨立案ＰＣＲ後的相關數值。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明感染源還未釐清的確診者獨立案ＰＣＲ後的相關數值。（金門縣政府提供）

    金門縣長楊鎮浯（中）率縣府秘書長陳祥麟（左）、縣衛生局長李錫鑫（右）共同譴責違規外出的確診者，並籲請司法單位對違規者從重裁罰。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（中）率縣府秘書長陳祥麟（左）、縣衛生局長李錫鑫（右）共同譴責違規外出的確診者，並籲請司法單位對違規者從重裁罰。（記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    社交距離APP跳接觸通知要快篩？ 陳時中曝「快篩時機」
    2022/05/10 20:00

    社交距離APP跳接觸通知要快篩？ 陳時中曝「快篩時機」
    國高中九宮格匡防疫假惹議 教育部最速件發函各縣市「從寬認定」
    2022/05/10 18:35

    國高中九宮格匡防疫假惹議 教育部最速件發函各縣市「從寬認定」

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    教師防疫假條件 教育部：未戴口罩接觸確診者15分鐘以上可請3天
    2022/05/10 18:06

    教師防疫假條件 教育部：未戴口罩接觸確診者15分鐘以上可請3天
    疫情升溫抗疫有撇步 醫：適度曬太陽增維他命D
    2022/05/10 17:16

    疫情升溫抗疫有撇步 醫：適度曬太陽增維他命D
    新增12死、中重症48例 最年輕死者為新北20多歲孕婦
    2022/05/10 15:39

    新增12死、中重症48例 最年輕死者為新北20多歲孕婦
    本土突破5萬例+50780、新增12死 境外移入+48
    2022/05/10 14:12

    本土突破5萬例+50780、新增12死 境外移入+48
    金門縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播