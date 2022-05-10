金門+29！2確診者居家照護趴趴走買晚餐 楊鎮浯怒籲從重裁罰
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天宣布，地區新增29名確診個案，均為無症狀及輕症，匡列44人。此外，潘姓、楊姓2名居家照護中的確診者昨晚違反規定，擅自外出買晚餐，楊鎮浯譴責不能容忍這種行為，籲請相關單位從重裁罰。
楊鎮浯說，潘、楊兩人9日傍晚6點20分出門，8點50才返回住所，縣府接獲通報，第一時間即啟動警政衛政系統，將全案函送金門地檢署偵辦。他說，中央去年通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例後，裁罰單位不是地方政府，由法院執行。
對於潘、楊兩人無視其他民眾健康，擅自外出趴趴走，楊鎮浯氣憤指出，絕對不能容忍這樣的行為，這不僅是當事人自身安危，同時影響到整個島嶼防疫上的所有作為，也影響到金門人的生命健康安全；他呼籲司法單位從重裁罰，給予這些在疫情期間不遵守規定，導致有公共危害者一定的懲戒。
縣府指出，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定：「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金」。
楊鎮浯說，中央流行疫情指揮中心公布的金門確診數字和縣府的有落差，主要是縣府考量讓大家知道疫情和政策的走向，只要發生在金門這座島嶼上的足跡、旅遊或鄉親，都會把它匡進去，也因此總人數與中央有落差，甚至比中央公布的數字略高，籲請鄉親放心。
他指出，衛福部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前僅使用11床，還有29個空床，收治量能充足。
楊鎮浯說，地區新增29名確診者，大部分為同住家人的群聚造成，另也有前往台灣本島的旅遊史，另有9案為感染源待釐清的新增獨立個案；金門總確診累計208例，居家隔離72例。
縣府今天開始為地區6歲至11歲國小學童施打疫苗，計有46名學童完成接種。
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