金門高職28學生快篩陽「PCR大逆轉全陰」 縣府：重新檢視流程
2022/05/07 19:16
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增10例確診，匡列居家隔離6人。而金門高職有近1000名學生快篩出現28例陽性，經PCR檢測卻全為陰性，縣府強調，將針對該校執行採檢過程、時間、試劑的廠牌與判讀等，作綜合調查與判斷，結果約在1週左右出爐，會對外公布，籲請鄉親不需過度恐慌，也勿以訛傳訛。
國立金門高級農工職業學校昨晚（6日）傳出有28名學生快篩陽性，地方憂心引發全校傳播鏈，議論紛紛；未料，後再傳出28名學生PCR檢測全部為陰性，大逆轉結果引發坊間譁然，對檢測公信力產生懷疑。
縣府秘書長陳祥麟說，事涉快篩檢測的精準度，縣府正重新檢視整個快篩過程，包含對該校執行採檢流程、時間、試劑的廠牌與如何判讀陰性、陽性等程序，作綜合調查與判斷，結果最快會在1周左右出爐，屆時會對外公布。
縣府指出，事件源於1名金門高職學生日前確診，縣衛生局依規定對該個案同班同學進行PCR檢測，全部為陰性；另外，縣府也根據對有確診個案學校採從嚴過濾的原則，比照日前對國立金門高中作法，也對金門高職全體約1000名師生進行全校快篩，結果其中有28名學生呈陽性，經過PCR檢測，全部陰性，請鄉親放心。
陳祥麟說，地區確診共累計149例，收治中52例，無症狀與輕症51例、中症狀1例，目前全縣居家隔離53例。
陳祥麟說，5日成立的「居家照護關懷中心」已召募志工16人，完成志工講習，預計9日開始上線輪值。
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