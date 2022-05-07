金門高職28學生快篩陽「PCR大逆轉全陰」 縣府：重新檢視流程

金門縣府秘書長陳祥麟（左）偕縣衛生局長李錫鑫（右）說，將重新檢視高職整個快篩過程及時間等作業方式。（記者吳正庭攝）

2022/05/07 19:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增10例確診，匡列居家隔離6人。而金門高職有近1000名學生快篩出現28例陽性，經PCR檢測卻全為陰性，縣府強調，將針對該校執行採檢過程、時間、試劑的廠牌與判讀等，作綜合調查與判斷，結果約在1週左右出爐，會對外公布，籲請鄉親不需過度恐慌，也勿以訛傳訛。

國立金門高級農工職業學校昨晚（6日）傳出有28名學生快篩陽性，地方憂心引發全校傳播鏈，議論紛紛；未料，後再傳出28名學生PCR檢測全部為陰性，大逆轉結果引發坊間譁然，對檢測公信力產生懷疑。

縣府秘書長陳祥麟說，事涉快篩檢測的精準度，縣府正重新檢視整個快篩過程，包含對該校執行採檢流程、時間、試劑的廠牌與如何判讀陰性、陽性等程序，作綜合調查與判斷，結果最快會在1周左右出爐，屆時會對外公布。

縣府指出，事件源於1名金門高職學生日前確診，縣衛生局依規定對該個案同班同學進行PCR檢測，全部為陰性；另外，縣府也根據對有確診個案學校採從嚴過濾的原則，比照日前對國立金門高中作法，也對金門高職全體約1000名師生進行全校快篩，結果其中有28名學生呈陽性，經過PCR檢測，全部陰性，請鄉親放心。

陳祥麟說，地區確診共累計149例，收治中52例，無症狀與輕症51例、中症狀1例，目前全縣居家隔離53例。

陳祥麟說，5日成立的「居家照護關懷中心」已召募志工16人，完成志工講習，預計9日開始上線輪值。

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金門縣環保局派員到金門高職大清消。（金門縣環保局提供）

金門縣政府以圖卡說明新增確診10例個案。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明新增確診10例個案傳播鏈。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明新增確診10例個案的傳播關係圖。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明新增確診10例個案的傳播關係。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明新增確診10例個案的傳播關係。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明新增確診10例個案的健康情形及足跡。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明新增確診10例個案健康情形及足跡。（金門縣政府提供）

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