金門「居家照護關懷中心」啟動 八大服務一通電話搞定

金門「居家照護關懷中心」啟動，縣長楊鎮浯勉勵第一線同仁發揮同理心，一起攜手度過疫情。（記者吳正庭攝）

2022/05/05 19:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「居家照護關懷中心」今天啟動，縣長楊鎮浯說，讓縣衛生局和衛福部金門醫院專心醫政、醫療，縣府團隊作後盾，在邁向生活常態化前的最後一哩路上，共同攜手打贏這場對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的戰爭。

金門在1個半月前還是「零確診」，隨著3月底首例確診，又有中央各項規定「滾動式」調整，在地鄉親面對「清零」與「共存」衝擊很大，甚至把不滿對準某些行政部門，批評「只會關著門防疫」，不知民間疾苦，縣長楊鎮浯則不時幫忙緩頰說，「內部已忙得人仰馬翻」。

楊鎮浯成立居家照護關懷中心，直接把縣府團隊力量納入，一來作為吸納民間對疫情疑慮的出口，二來考驗近年提拔團隊成員效能。

楊鎮浯對關懷中心成員說，這一場已打2年多的抗疫戰爭，隨著逐漸轉變成和病毒共存，走向流感化，已來到最後一哩路，快則2、3個月，慢則3、4個月，最後這段時間非常重要，接下來每天可能會有急遽成長確診者和接觸者，防疫的方式也會改變，會有大量的居家照顧或居家隔離，這些都會在最後階段衍生出很多鄉親的疑慮。

他說，資訊的不對稱及每天變化，除非是衛生局承辦人，包含他自己都沒有把握會把每一天改變的規定背起來，「我們尚且如此，鄉親一定更嚴重」，鄉親被居隔後接下來要做什麼？服務不知道找誰？這都是縣府的責任。

他說，成立服務關懷中心除了先請衛福部金門醫院扛起「醫療」部分，即對鄉親重症相關的保障及鄉親一般醫療的保障；另一部分就是由縣政府提供關懷服務，讓社會人心穩定下來。他期盼進駐關懷中心第一線工作人員有同理心，一起把最後一哩路，把政府服務、行政協調工作扛起來，把社會安定的責任扛下來，才有辦法順利、穩定的過渡到所期待生活回到正常的那一天。

楊鎮浯說，這段期間打電話進來的人，不是個人就是親友確診或居隔，心情都在慌亂中，請同仁一定要有耐心，相關業務一定要當做重中之重來處理，絕不是行禮如儀，大家要一起扛起來、打贏它（解決疫情的困難）、走過去。

縣府「居家照護關懷中心」提供「生活關懷」、「健康照顧」與「疫情諮詢」等服務，對疫情資訊有需求的鄉親，可於每天上午8點至下午5點撥打「1999」專線，假日照常接聽。

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金門「居家照護關懷中心」啟動，民眾有任何和疫情有關問題，可直接去電1999專線轉接。（金門縣政府提供）

金門「居家照護關懷中心」啟動，縣長楊鎮浯（左二）與縣府秘書長陳祥麟（左一）關心同仁接聽民眾電話情形。（記者吳正庭攝）

金門「居家照護關懷中心」啟動，縣長楊鎮浯（中）與縣府秘書長陳祥麟（左）、民政處長蔡西湖檢視防疫內容物。（記者吳正庭攝）

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