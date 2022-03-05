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    首頁　>　金門縣

    金門表揚模範婦女、婆媳 楊鎮浯獻花給「對手」陳玉珍

    金門縣政府歡慶婦女節，主辦單位安排縣長楊鎮浯（左）贈送鮮花給立委陳玉珍（右），讓場面憑添溫馨。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府歡慶婦女節，主辦單位安排縣長楊鎮浯（左）贈送鮮花給立委陳玉珍（右），讓場面憑添溫馨。（記者吳正庭攝）

    2022/03/05 22:26

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表揚14位模範婦女、5對模範婆媳，縣長楊鎮浯強調，縣府近年努力推動照顧幼兒政策，就是盼能減輕婦女壓力，促進平權的社會。立委陳玉珍說，時代在改變，也許有一天，選舉會訂出「男性保障名額」。

    縣府歡慶婦女節，主辦單位安排縣長楊鎮浯送給太座張婭玲鮮花，也同樣送上一束鮮花給未來可能是競逐縣長寶座對手的立委陳玉珍，讓場面憑添溫馨。

    楊鎮浯說，近年縣府積極推動性別平等的觀念，就像過去一直不被看好的幼幼班，已經推動到五個據點，所以0到2歲的公托托育家園、2到3歲的幼幼班，銜接3到6歲的幼稚園，讓幼童的照顧由政府來協助，就是對婦女同胞最直接的分攤；傳統的社會，即使是職業婦女，回家仍需面對顧家顧幼的工作，縣府盼能減輕婦女的壓力。

    楊鎮浯說，婦女同胞在各領域都有傑出表現，就像縣籍立委陳玉珍，就是立法院中典型的女力展現。

    陳玉珍說，也希望傳統的金門能有些改變，女性不再「有一個天花板」，限制女性只能做某些工作；話鋒一轉，她說，剛被楊鎮浯點名，所以她也希望，如果有一天，楊鎮浯晚上也會起來幫太太煮宵夜，那就象徵金門婦女到了更平權的時候，台下一陣莞爾。

    獲表揚的模範婦女有：金沙鎮張玲愛、呂翠雪；金城鎮翁秀霞、許郁雯、江玉萍、李金珠；金寧鄉翁蓮治、梁美珍、許秀卿；金湖鎮楊淑暉、謝佩宜、楊尤閩；烈嶼鄉林明月、林秋菊。

    獲表揚的模範婆媳有：金沙鎮陳麗卿、施曉芳；金城鎮楊能招、黎明玲；金寧鄉蔡過、陳映莉；金湖鎮李金華、唐任珍；烈嶼鄉葉數珠、林美雪。

    金門縣政府表揚模範婦女及模範婆媳，同步宣揚保障婦女權益，推動平權社會。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府表揚模範婦女及模範婆媳，同步宣揚保障婦女權益，推動平權社會。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府歡慶婦女節，表揚14位模範婦女。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府歡慶婦女節，表揚14位模範婦女。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府歡慶婦女節，表揚5對模範婆媳。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府歡慶婦女節，表揚5對模範婆媳。（記者吳正庭攝）

    金門首善之區的金城鎮長李誠智，在婦女節表揚大會上，被立委陳玉珍點名即將告別黃金單身漢，笑得合不攏嘴。（記者吳正庭攝）

    金門首善之區的金城鎮長李誠智，在婦女節表揚大會上，被立委陳玉珍點名即將告別黃金單身漢，笑得合不攏嘴。（記者吳正庭攝）

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