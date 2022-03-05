國民黨中常委選舉金門掀波 黨代表質疑「做」票、縣黨部：不可能

國民黨中常委選舉，金門縣黨部辦理投開票事宜。（記者吳正庭攝）

2022/03/05 16:16

〔記者吳正庭／金門報導〕中國國民黨中央常務委員選舉今天在全國同步舉行投、開票，金門縣黨部傳出疑似在選票做記號「監票」情事，引來黨代表不滿，有人憂心遭秋後算帳，直斥為「藍色恐怖」！縣黨部主委吳興邦表示，沒有做記號，目前是艱困時期，拜托黨代表都來不及，怎可能算什麼帳？選監小組更強調「不可能」，選票拿來就直接拆封，也是隨機交給黨員。

黨代表陳子芸說，領票時發現有異，直接把空白選票投入票匭以示抗議，強調「做對的事」、「這種選舉不投也罷！」也有黨員私下表示「什麼年代？太扯了！」

陳子芸說，選票背面右下角被用鉛筆寫上1-22（金門縣黨代表投票人數）的號碼，開票後只要比對領票順序，就能知道每位代表投給誰？有沒有配合黨部規劃名單？更有人擔心遭秋後算帳，此舉已失去公平投票的意義。

有黨代表私下透露，由於金門縣黨部經濟拮据，所以向前來拜票的中常委候選人尋求現金贊助，所以黨部才會介入選舉，用全縣黨代表的選票來「還人情」給有贊助的候選人。

對於黨代表的質疑，縣黨部主委吳興邦說，中常委競爭激烈，每位黨代表都有朋友，所以黨部根據事先的協商提供了1分參考名單，但決定權還是在黨代表；他說，現在每一位黨員都很重要，請大家幫忙都來不及了，怎麼可能有事後算帳的做法？不可能。

縣黨部書記長兼選監小組主任管理員陳汶強說，選票是直接由黨中央寄來的，縣黨部對於這樣沒來由的指控覺得很莫名其妙，因為黨部也沒有要求黨員要投票給某一位候選人；根據往例，選票也不需要向外界公開。

國民黨中常委選舉，金門縣黨代表質疑，選票背後有疑似鉛筆寫的編號，有「監」票之嫌。（讀者提供）

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