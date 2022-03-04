金門「恩主公」聖誕 楊鎮浯敬獻土地權狀

金門縣長楊鎮浯（左四）將牧馬侯祠土地權狀交給牧馬侯祠管理委員會，由鄉老林炳南代表接受。（記者吳正庭攝）

2022/03/04 22:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門元代即供奉的陳淵「牧馬侯祠」，1954年測繪時因人力、技術不足，發生地籍圖與現地不符問題，經庵前牧馬侯祠管理委員會爭取，縣府多次奔走，找到半世紀前的空照圖，翻出中央相關範例，終於決定發給土地權狀。縣長楊鎮浯趁著今天陳淵聖誕大典，將土地權狀交給管理委員會，作為送給「恩主公」陳淵的生日禮物。

今天是農曆2月2日、庵前牧馬侯陳淵聖誕，楊鎮浯率縣府主管及各界代表，齊往上香致敬，場面隆重。

縣府說，牧馬侯祠是金門的古廟、7進建築，元代皇帝下令修葺崇祀，1988年11月內政部公告為3級古蹟，2000年改為金門縣縣定古蹟。現有的牧馬侯祠3進主體建築，是在清道光年間由金門人出資重修，也被視為金門文化的象徵。牧馬侯祠長年下來，由庵前牧馬侯祠管理委員會及村民自力管理維護，旨在緬懷開浯（即金門）恩主德澤浯島。

縣府指出，牧馬侯祠現地，在1954年測繪位置時，因人力及技術不足，造成地籍圖與現地不符，土地與附近民眾的祖墳用地有部分重疉；近兩年經牧馬侯祠管理委員會及多位鄉親奔波，縣府去年跨海找到早年的空照圖，由縣地政局重新施測，參酌現場地上物的完整性，總算重新釐正地籍。去年11月初，由牧馬侯祠管委會主委陳昭柏、副主委林有禮、總幹事陳永祺、委員江海瑞、陳韋明、洪榮祥暨鄉老林炳南、陳金泉等向地政局申請該筆土地所有權第1次登記。

縣府指出，牧馬侯祠為古蹟建築，在土地取得過程，又涉及相關法令的檢討及認定問題。最終由縣府邀集文化局、國產署金馬辧事處、地政局及法律、地政相關專家召開會議，依相關法令檢討，再從文獻中找到牧馬侯祠地上物是由民間集資修建、不屬國有等事證，確定土地具有充分時效取得條件；更重要的是，牧馬侯祠與古蹟主體相同，在文化資產保存的立場，管用合一，古蹟保存會更加完善，一致同意核發土地權狀。

楊鎮浯代表縣府將土地權狀交給庵前牧馬侯祠管理委員會，讓正逢舉辦陳淵聖誕的眾多長老鄉親，感受到喜上加喜的歡樂氛圍。

縣府指出，唐代陳淵與12姓氏到金門開疆闢土，將昔稱浯洲的金門從蠻荒之地開墾成海角樂園，後人緬懷其恩澤，將陳淵尊為金門的守護神，敬稱牧馬侯、開浯恩主公。

金門牧馬侯陳淵聖誕，縣長楊鎮浯（前中）率鄉老及各界上香致敬。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（左一）向鄉老說明縣府同仁協助將牧馬侯祠土地釐正地權過程。（記者吳正庭攝）

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