金門何厝社區活動中心開工 陳玉珍同框楊鎮浯笑稱：風雨前的寧靜
2022/03/03 21:18
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮何厝社區活動中心今天舉行開工動土典禮，縣長楊鎮浯說，活動中心動土只是第一步，未來是縣府和鎮公所的合作夥伴，可以延伸作為社區關懷據點、老人共餐、社會教育推廣及防疫宣導的場所。
議員李應文也出席 有意角逐縣長寶座3人難得同台
動土典禮隆重，又因為有意角逐縣長寶座的楊鎮浯、縣籍立委陳玉珍、金沙鎮在地縣議員李應文3人難得同框，場邊的互動更顯熱鬧。
金沙鎮長吳有家說，何厝活動中心在縣府、縣議會、鎮公所和代表會支持下斥資1200多萬元興建，非常感謝。期許活動中心完工，善盡社區照顧職責，讓何厝社區居民感受到社區的溫暖和照顧。
楊鎮浯、陳玉珍及李應文致詞並參加動土儀式後，應有需求的鄉親，分別在民間傳說有助「產子」、「求子」吉兆的金鏟子上簽名；楊鎮浯也應陳玉珍要求，在金鏟子寫下「早生貴子」，祝福目前正努力「做人」的陳玉珍弟弟、縣議員陳志龍早日圓夢。楊鎮浯、陳玉珍輕鬆互動，旁人趣稱「難得出現的和諧畫面」，陳玉珍突然拋出「這是風雨前的寧靜」，不僅兩人笑開，在場的人也哄堂大笑。
金沙鎮何厝社區活動中心總工程款為1202萬餘元，預計280個工作天，是地上1樓的建築物，空間規劃為多功能活動中心、共餐廚房、辦公室、儲藏室等。
金沙鎮公所說，何厝屬於金沙鎮何斗里，聚落中有7口池塘，居民稱作「7星池」，民宅建築順地勢以西南、西北或東北朝向池沼區，由於隨地勢呈波狀起伏，好像傳統建築的瓦，自古民稱「瓦厝」，又閩南語「瓦」與「何」音近，一般常寫作何厝。