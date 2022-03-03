金門何厝社區活動中心開工 陳玉珍同框楊鎮浯笑稱：風雨前的寧靜

金門縣長楊鎮浯（左）、立委陳玉珍（右）的輕鬆互動被旁人趣稱「難得出現的和諧畫面」，陳玉珍突然拋出「這是風雨前的寧靜」，讓兩人都笑開懷。（記者吳正庭攝）

2022/03/03 21:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮何厝社區活動中心今天舉行開工動土典禮，縣長楊鎮浯說，活動中心動土只是第一步，未來是縣府和鎮公所的合作夥伴，可以延伸作為社區關懷據點、老人共餐、社會教育推廣及防疫宣導的場所。

議員李應文也出席 有意角逐縣長寶座3人難得同台

動土典禮隆重，又因為有意角逐縣長寶座的楊鎮浯、縣籍立委陳玉珍、金沙鎮在地縣議員李應文3人難得同框，場邊的互動更顯熱鬧。

金沙鎮長吳有家說，何厝活動中心在縣府、縣議會、鎮公所和代表會支持下斥資1200多萬元興建，非常感謝。期許活動中心完工，善盡社區照顧職責，讓何厝社區居民感受到社區的溫暖和照顧。

楊鎮浯、陳玉珍及李應文致詞並參加動土儀式後，應有需求的鄉親，分別在民間傳說有助「產子」、「求子」吉兆的金鏟子上簽名；楊鎮浯也應陳玉珍要求，在金鏟子寫下「早生貴子」，祝福目前正努力「做人」的陳玉珍弟弟、縣議員陳志龍早日圓夢。楊鎮浯、陳玉珍輕鬆互動，旁人趣稱「難得出現的和諧畫面」，陳玉珍突然拋出「這是風雨前的寧靜」，不僅兩人笑開，在場的人也哄堂大笑。

金沙鎮何厝社區活動中心總工程款為1202萬餘元，預計280個工作天，是地上1樓的建築物，空間規劃為多功能活動中心、共餐廚房、辦公室、儲藏室等。

金沙鎮公所說，何厝屬於金沙鎮何斗里，聚落中有7口池塘，居民稱作「7星池」，民宅建築順地勢以西南、西北或東北朝向池沼區，由於隨地勢呈波狀起伏，好像傳統建築的瓦，自古民稱「瓦厝」，又閩南語「瓦」與「何」音近，一般常寫作何厝。

金門何厝社區活動中心開工動土，有意角逐縣長寶座的現任縣長楊鎮浯（中）、縣籍立委陳玉珍（左）、金沙鎮在地縣議員李應文（右）3人難得同框。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（前右一）、立委陳玉珍（左一）、金沙鎮長吳有家（左二）等人，共同執鏟主持何厝社區活動中心開工動土典禮。（記者吳正庭攝）

三位有意角逐縣長寶座的縣長楊鎮浯（中）、立委陳玉珍（左一）及縣議員李應文（右二），應鄉親需要，分別在金鏟子上簽名。（記者吳正庭攝）

縣長楊鎮浯（左）、立委陳玉珍（右）一如平常共同出席相關場合，趁著活動還未開始，利用空檔交換意見。（記者吳正庭攝）

金門何厝社區活動中心開工動土典禮，縣長楊鎮浯（左九）、立委陳玉珍（左七）、金沙鎮長吳有家（左八）等多人，以辦喜事的態度參與這場地方大事。（記者吳正庭攝）

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