日本福島食品解禁 金門第1波聯合稽查「撲空」

金門縣政府第1波聯合稽查作業由縣衛生局副局長李金治（中）率隊，前往地區大賣場查察日本福島等五縣食品，結果「撲空」。（金門縣政府提供）

2022/03/02 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，針對中央開放日本福島五縣食品進口新政策，縣府3月1日展開第1波跨局處聯合稽查，查無福島等5縣市食品進入市面，有關產地標示都符合規定。

縣府第1波聯合稽查作業由縣衛生局副局長李金治與縣府建設處前往家樂福、寶雅、全聯及金城聯等大型量販場所，針對日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣與生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、茶類9大類食品加強稽查，查核結果，未發現有行政院2月21日開放的福島等5縣食品進入金門市面，有關產地等標示均符合規定；同步宣導業者設置日本食品專區，加強資訊透明，提供民眾消費參考。

縣府跨局處聯合稽查小組指出，已要求地區業者自日本進口食品的產地標示，不僅要標示生產國，還要有生產地縣市，做好食品安全，落實溯源標示。

縣府表示，除呼籲業者不要進口日本福島等5縣食品外，學校營養午餐及社區老人共（供）餐的採購合約，也要求業者使用可溯源食材，禁用日本福島等5縣食品。由於金門沒有相關輻射檢驗設備及能力，若有關市售日本食品送台灣專門機構進行檢驗，相關的查核、檢驗結果及相關資訊將公布於縣衛生局官網專區。

縣府指出，依據食品安全衛生管理法第30條第1項規定：「輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。」違反者，依同法可處3萬元以上300萬元以下罰款。

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