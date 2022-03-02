為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　金門縣

    日本福島食品解禁 金門第1波聯合稽查「撲空」

    金門縣政府第1波聯合稽查作業由縣衛生局副局長李金治（中）率隊，前往地區大賣場查察日本福島等五縣食品，結果「撲空」。（金門縣政府提供）

    金門縣政府第1波聯合稽查作業由縣衛生局副局長李金治（中）率隊，前往地區大賣場查察日本福島等五縣食品，結果「撲空」。（金門縣政府提供）

    2022/03/02 23:11

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，針對中央開放日本福島五縣食品進口新政策，縣府3月1日展開第1波跨局處聯合稽查，查無福島等5縣市食品進入市面，有關產地標示都符合規定。

    縣府第1波聯合稽查作業由縣衛生局副局長李金治與縣府建設處前往家樂福、寶雅、全聯及金城聯等大型量販場所，針對日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣與生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、茶類9大類食品加強稽查，查核結果，未發現有行政院2月21日開放的福島等5縣食品進入金門市面，有關產地等標示均符合規定；同步宣導業者設置日本食品專區，加強資訊透明，提供民眾消費參考。

    縣府跨局處聯合稽查小組指出，已要求地區業者自日本進口食品的產地標示，不僅要標示生產國，還要有生產地縣市，做好食品安全，落實溯源標示。

    縣府表示，除呼籲業者不要進口日本福島等5縣食品外，學校營養午餐及社區老人共（供）餐的採購合約，也要求業者使用可溯源食材，禁用日本福島等5縣食品。由於金門沒有相關輻射檢驗設備及能力，若有關市售日本食品送台灣專門機構進行檢驗，相關的查核、檢驗結果及相關資訊將公布於縣衛生局官網專區。

    縣府指出，依據食品安全衛生管理法第30條第1項規定：「輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。」違反者，依同法可處3萬元以上300萬元以下罰款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本福食進口 時力立委要求水產品加驗鍶90、標示原料產地
    2022/03/02 11:05

    日本福食進口 時力立委要求水產品加驗鍶90、標示原料產地
    蘇揆保證嚴格把關福食 絕不進口核食
    2022/03/02 05:30

    蘇揆保證嚴格把關福食 絕不進口核食

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    蘇貞昌：絕不開放核食 不為加入CPTPP妥協
    2022/03/01 18:29

    蘇貞昌：絕不開放核食 不為加入CPTPP妥協
    國民黨：蘇貞昌食安承諾「打折再打折」 還敢提堅守2字？
    2022/03/01 14:40

    國民黨：蘇貞昌食安承諾「打折再打折」 還敢提堅守2字？
    福食開放 中市食安處推3招安心購買
    2022/02/22 16:59

    福食開放 中市食安處推3招安心購買
    金門縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播