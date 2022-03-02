為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　金門縣

    報酬率400倍卻領不出來 金門警：天下沒有白吃的午餐

    金湖分局表示，「假（交友）投資」是去年金門民眾遭詐騙最多的類型，提供詐騙對話供民眾警惕注意。（金湖分局提供）

    金湖分局表示，「假（交友）投資」是去年金門民眾遭詐騙最多的類型，提供詐騙對話供民眾警惕注意。（金湖分局提供）

    2022/03/02 22:13

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金湖分局表示，當地近日又發生1起宣稱「穩賺不賠」的詐騙案，誆騙被害人只要投資1000元就能獲利39萬餘元，結果錢還沒到手又被騙3萬元，幸好被害人即時醒悟，立刻報警，果然發現是騙局。

    金湖分局表示，在金門工作的A先生，2月間透過網路IG認識網友「娜娜」，被娜娜慫恿至某網站平台投資，聲稱保證獲利、穩賺不賠，A先生不疑有他，1名暱稱「育誠」的人透過Line傳送超商繳費代碼，告訴A先生只要到超商儲值1000元即可代為操作投資。

    A先生依指示匯款，對方聲稱已獲利39萬5680元，待A先生興沖沖要領回獲利金額時，對方卻表示因為操作錯誤，造成損失23萬7408元，要求匯款3萬元至指定帳戶以彌補損失，等A先生再次匯款並再次登入網站平台仍無法提領時，這才驚覺受騙，立刻到金湖分局金湖派出所報案。

    金湖分局表示，根據統計，金門去年的詐騙犯罪資料顯示，縣民眾遭詐騙最多類型依序是「假（交友）投資」、「假網拍」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等，其中「假（交友）投資」受理件數最多，且損失金額也最高。

    金湖分局分局長曾冠螢提醒，俗話說：「天下沒有白吃的午餐」，高報酬率投資標的常伴隨高風險存在，若獲利來源不明或獲利率明顯不合理，很有可能就是詐騙陷阱，不可不慎。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    金湖分局表示，「假（交友）投資」是去年金門民眾遭詐騙最多的類型，提供詐騙對話供民眾警惕注意。（金湖分局提供）

    金湖分局表示，「假（交友）投資」是去年金門民眾遭詐騙最多的類型，提供詐騙對話供民眾警惕注意。（金湖分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    見網友照片火辣起色心 男3000元約砲遭恐嚇買3萬點數
    2022/03/02 17:09

    見網友照片火辣起色心 男3000元約砲遭恐嚇買3萬點數
    80歲一尾活龍！老翁上網交友想約會 狂買遊戲點數
    2022/03/02 11:11

    80歲一尾活龍！老翁上網交友想約會 狂買遊戲點數

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    提供帳戶詐20萬遭求償 人頭諷被害人非3歲童拒賠敗訴
    2022/03/02 01:01

    提供帳戶詐20萬遭求償 人頭諷被害人非3歲童拒賠敗訴
    詭異！一直送奶粉到「空屋騎樓」 多位外送員全起疑了…
    2022/02/28 11:17

    詭異！一直送奶粉到「空屋騎樓」 多位外送員全起疑了…
    缺錢上網找貸款資訊 錢沒借到差點被騙4萬
    2022/02/27 15:16

    缺錢上網找貸款資訊 錢沒借到差點被騙4萬
    金門縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播