新住民與其子女培力及獎助計畫 移民署金門站籲「相揪」報名

移民署金門服務站提供一條龍服務，協助新住民蘇小姐上網申辦相關獎助金成功。（金門縣服務站提供）

2022/03/01 22:02

〔記者吳正庭／金門報導〕內政部移民署南區事務大隊金門縣服務站今天表示，為提供全國清寒及優秀新住民及子女關懷扶助，鼓勵新住民報考中華民國技術士檢定取得證照，提升社會競爭力，「新住民與其子女培力及獎助（勵）學金」已自2022年2月14日起至3月14日開放線上申請，經審核通過，可獲得5000元至3萬元不等的獎勵金。

金門服務站指出，來自越南的唐小姐和中國的蘇小姐表示，兩人在去年取得丙級中餐烹調證照，日前透過同鄉得知有這個計畫後非常興奮，相約至移民署金門服務站詢問相關申請流程，在服務站社工及通譯人員協助下，已透過平板電腦操作線上系統（http://sp.immigration.gov.tw），順利完成申請手續，唐小姐並表示，對於移民署提供這麼棒的資源及暖心的協助，「真的非常感激」！

金門縣服務站專門委員兼站主任廖蔚蘭說，歡迎符合資格的新住民及其子女把握時間「相揪」報名，除了有新住民證照獎勵金，還有新住民及其子女優秀及清寒獎（助）學金、新住民子女特殊才能獎勵金等多個項目，均可透過學校向移民署提出申請，相關資訊可至移民署全球資訊網或新住民培力發展資訊網查詢，也可洽專案服務電話：（02）23889393分機2548或向金門縣服務站洽詢，電話：（082）323695。

移民署金門縣服務站專門委員兼站主任廖蔚蘭（右一）協助新住民申請相關證照獎助。（金門縣服務站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法