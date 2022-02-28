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    首頁　>　金門縣

    不論劑次、廠牌 金門3/1起接種疫苗就送100元禮券

    金門第三劑涵蓋率42.3%，縣府祭出一百元禮券催打。（資料照，記者吳正庭攝）

    金門第三劑涵蓋率42.3%，縣府祭出一百元禮券催打。（資料照，記者吳正庭攝）

    2022/02/28 19:11

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，為提高武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗施打率，3月1日起金門民眾在地區14家合約院所接種疫苗可獲贈超商禮券100元，總計4000份送完為止。

    縣衛生局表示，中央推動民眾接種COVID-19疫苗，各縣市今年1月5日起對18歲以上接種第1、2劑COVID-19疫苗者，提供200元（含）以下衛教品，並延長至3月31日止，對此，縣縣衛生局除加碼提供100元超商禮券，有鑒於近期國內外疫情方興未艾，及早為朝向解封做準備，鼓勵鄉親踴躍施打疫苗，縣府擴大適用對象。

    衛生局指出，3月1日起，鄉親不論是接種COVID-19疫苗基礎劑第1劑或第2劑、基礎加強劑及追加劑，不論是接種莫德納、高端、BNT或AZ疫苗，鄉親只要在地區14家合約院所完成接種，即由接種院所直接提供超商100元禮券，期能藉此提升疫苗打氣，將追加劑（第3劑）涵蓋率提升至50%以上。

    衛生局統計，至今年2月27日止，金門常住人口第1劑疫苗涵蓋率是83.87%、第2劑75.33%、追加劑為42.3%。

    衛生局再次提醒，鄉親接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，前往接種應備妥健保卡或其他可證明身分的證件，還有「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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    不論劑次及廠牌，金門三月一日起接種COVID-19疫苗就送禮券一百元。（金門縣衛生局提供）

    不論劑次及廠牌，金門三月一日起接種COVID-19疫苗就送禮券一百元。（金門縣衛生局提供）

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