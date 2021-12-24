金門後浦小鎮行銷市集狂嗨3天 平安夜雙主場歡樂登場
2021/12/24 23:34
〔記者吳正庭／金門報導〕金門後浦古樸小鎮行銷市集今晚在後浦16藝文特區、總兵署歡樂登場，主辦單位盼以3天時間，藉由耶誕節慶帶動商圈買氣，讓頻受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊的商家，看見景氣復甦的希望。
金門縣政府、經濟部中小企業處共同支持的行銷市集活動，今天下午5點起至26日晚上8點止，在「金門鎮總兵署」前廣場及「後浦16藝文特區」，以「雙主場」型態登場，有文創、在地美食、小農特產及特色業者等近30個人氣攤位共襄盛舉。
這場打造歡樂派對的產業行銷市集活動，由縣府建設處處長陳祥麟、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席陳天成、後浦商圈理事長吳伯揚等人，與公背婆表演團隊，由後浦16藝文特區出發，沿路發送聖誕小禮給商家，要讓收到禮物的店家感受到快樂聖誕節氣氛，也為才獲得經濟部中小企業處全國故事商圈第3名的金門縣金城鎮後浦小鎮，再添人氣溫度。
遊街隊伍抵達總兵署前廣場舞台，在聖歌吟唱與耶誕點燈的溫馨儀式中，揭開3天市集序幕。
縣府建設處說，此次活動有近30攤位，都提供行動支付消費方式，消費者不用帶現金就可以在市集輕鬆消費。
吳伯揚指出，現場有中央5倍券放大兌換抽獎等加碼促銷，另外，學生領取祈願卡，並至市集任1攤位不限金額消費並核蓋攤位專用章，即有機會獲得最高1萬元購物金，市集攤位消費滿100元可獲數位點數1點，滿2點可進行博狀元體驗1次，最高可獲得6600元的市集消費點數，並於市集消費抵用。