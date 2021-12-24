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    首頁　>　金門縣

    金門後浦小鎮行銷市集狂嗨3天 平安夜雙主場歡樂登場

    金門聖誕夜產業行銷市集，由縣府建設處處長陳祥麟（左四）、金城鎮長李誠智（左三）、金城鎮代表會主席陳天成（右五）共同啟動三天的歡樂派對活動。（金門後浦商圈發展協會提供）

    金門聖誕夜產業行銷市集，由縣府建設處處長陳祥麟（左四）、金城鎮長李誠智（左三）、金城鎮代表會主席陳天成（右五）共同啟動三天的歡樂派對活動。（金門後浦商圈發展協會提供）

    2021/12/24 23:34

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門後浦古樸小鎮行銷市集今晚在後浦16藝文特區、總兵署歡樂登場，主辦單位盼以3天時間，藉由耶誕節慶帶動商圈買氣，讓頻受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊的商家，看見景氣復甦的希望。

    金門縣政府、經濟部中小企業處共同支持的行銷市集活動，今天下午5點起至26日晚上8點止，在「金門鎮總兵署」前廣場及「後浦16藝文特區」，以「雙主場」型態登場，有文創、在地美食、小農特產及特色業者等近30個人氣攤位共襄盛舉。

    這場打造歡樂派對的產業行銷市集活動，由縣府建設處處長陳祥麟、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席陳天成、後浦商圈理事長吳伯揚等人，與公背婆表演團隊，由後浦16藝文特區出發，沿路發送聖誕小禮給商家，要讓收到禮物的店家感受到快樂聖誕節氣氛，也為才獲得經濟部中小企業處全國故事商圈第3名的金門縣金城鎮後浦小鎮，再添人氣溫度。

    遊街隊伍抵達總兵署前廣場舞台，在聖歌吟唱與耶誕點燈的溫馨儀式中，揭開3天市集序幕。

    縣府建設處說，此次活動有近30攤位，都提供行動支付消費方式，消費者不用帶現金就可以在市集輕鬆消費。

    吳伯揚指出，現場有中央5倍券放大兌換抽獎等加碼促銷，另外，學生領取祈願卡，並至市集任1攤位不限金額消費並核蓋攤位專用章，即有機會獲得最高1萬元購物金，市集攤位消費滿100元可獲數位點數1點，滿2點可進行博狀元體驗1次，最高可獲得6600元的市集消費點數，並於市集消費抵用。

    金門聖誕夜產業行銷市集，在現場特效安排下，很像沈浸在一場雪花片片的銀色世界中。（金門後浦商圈發展協會提供）

    金門聖誕夜產業行銷市集，在現場特效安排下，很像沈浸在一場雪花片片的銀色世界中。（金門後浦商圈發展協會提供）

    金門後浦古樸小鎮聖誕歡樂派對，在公背婆等團體演出中熱鬧開幕。（金門後浦商圈發展協會提供）

    金門後浦古樸小鎮聖誕歡樂派對，在公背婆等團體演出中熱鬧開幕。（金門後浦商圈發展協會提供）

    「公背婆」踩街遊行，為後浦小鎮增添歡樂氣氛。（金門後浦商圈發展協會提供）

    「公背婆」踩街遊行，為後浦小鎮增添歡樂氣氛。（金門後浦商圈發展協會提供）

    歡樂派對市集提供遊客一處逛街、消費的新選項。（記者吳正庭攝）

    歡樂派對市集提供遊客一處逛街、消費的新選項。（記者吳正庭攝）

    金門後浦小鎮產業行銷市集人潮滿滿。（金門後浦商圈發展協會提供）

    金門後浦小鎮產業行銷市集人潮滿滿。（金門後浦商圈發展協會提供）

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