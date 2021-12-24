金酒銷中國卡關？楊鎮浯：已獲政院協助取得文件 外界勿政治化

金門縣長楊鎮浯透過直播說明，金酒申請明年銷往中國，台灣現行制度與中國新制定法規還有未能對接之處。（金門縣政府提供）

2021/12/24 20:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天透過直播指出，金門酒廠實業股份有限公司向中國申請金門高粱酒明年銷往當地，目前仍待審查一事，金酒公司已獲行政院協助，發給相關文件，正按程序重新向中國海關總署提出申請。他說，這是一個單純的商業行為，呼籲各界不要把它政治化，更多的政治化，只是傷害金門，對金門沒有任何好處。

楊鎮浯說，會想用直播說明，因最近有很多媒體、一些關心金門的朋友，一直說金酒公司的高粱酒要銷往中國，好像卡住了？事實上，這件事分兩個階段，第1階段是先在台灣取得符合規格的證明文件，第2階段才進到中國向海關總署申請。台灣因為體制分工的關係，在一開始取得文件發生一點困難，但「行政院很幫忙」，經過行政院還有衛生福利部食藥署的協助，這兩天已取得申請所需文件，目前依程序再向中國海關總署提出申請。

楊鎮浯說，這件事情其實非常單純，就是中國針對全世界的食品跟飲料有一個新的申請辦法，包含馬祖酒廠、台灣菸酒公司，目前也都還在申請當中，這是一個簡單的商業行為，呼籲呼籲各界不要把它政治化。

中國今年4月12日發布新制，自2022年1月1日起全球輸銷中國的食品都須向中國海關總署重新申請在華註冊編號，金酒公司11月申請2次都遭駁回，目前進行第3次申請中。縣府團隊指出，事件導因於中國貿易政策改變，台灣現行制度與中國新制定法規還未能對接所致；楊鎮浯團隊指出，部分媒體及有心人士利用此事「歪樓」言論，是把事情政治化。

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