重溫「台灣IN」奪冠一瞬間 金門林務所竹編巨型「決勝壓線球」登場

金門林務所所長鐘立偉（右）邀請竹山師傅羅川敦（左）、陳威伯（中）跨海抵金，製作重溫「麟洋配」決勝時刻的壓線球。（記者吳正庭攝）

2021/12/24 17:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣林務所迎新送舊，為記錄今年最令金門鄉親驕傲、拿下東奧男子羽球雙打冠軍「麟洋配」中，金門子弟李洋成為奧運奪冠第1人，今天展示以竹子為體，復刻1顆放大40倍高的「台灣IN」壓線球作為裝置藝術，提供鄉親進場比畫、合拍。

作為壓線球的「羽毛球」是出自兩名南投縣竹山老師傅的手藝，其中羅川敦擅長編藝，過去曾參與知名網球拍大廠技術，有深厚的竹編經驗，這是第1次製作羽毛球竹藝；另1名是製作過台灣燈會主燈竹材處理及故宮南院等大型竹編裝置藝術的陳威伯。

羅、陳指出，「羽毛球」除結構性材料及編織用的竹材從台灣本島寄來，其餘材料都從金門林務所園區採集，利用竹材約200枝，球體以桂竹為主，在林務所同仁協助下以4個工作天完成；他們說，金門竹材重量輕，結構強度夠。

這顆「羽毛球」仿真度極高，放在現場令人有躍躍欲試的衝動，林務所配合「主球」、「主拍」，也準備了兩組小球、小拍作拍照道具使用。

林務所所長鐘立偉說，為迎接明年農曆春節有大量遊客進場，林務所以東京奧運李洋與王齊麟羽球雙打冠軍場景為發想，以森林公園的草坡為基地，利用金門在地人面竹與桂竹打造3.5公尺高的竹製羽毛球及球拍，綠地的白線用金寧鄉公所回收石蚵製作，希望透過「台灣IN」經典場景回顧，記錄2021年「麟洋配」奪冠，金門最動人的一刻。

鐘立偉說，今年降雨量不足，2022年春節在各鄉鎮的布置將大量減少耗水性高的草花植栽，改以回收或再利用的材料製作裝置藝術品為主，相關展品將在12月底後陸續於各鄉鎮呈現。

來自南投縣竹山的羅川敦說明編製竹編羽毛球的過程。（記者吳正庭攝）

除了巨型羽毛球的「主球」，林務所也準備兩組球與球拍供民眾進場體驗、互動。（記者吳正庭攝）

竹山師傅羅川敦（左二）、陳威伯（左一）應要求，擺出巨型球、球拍的錯位照。（記者吳正庭攝）

入園者可以利用錯位拍法，製造小球拍救球畫面。（記者吳正庭攝）

入園者也可以展示一下舉球的好腰力。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法