喜迎金門首件國家重要古物「回家」 陽剛鎮長反串「蔡夫人」

金門縣副縣長李增財（右）與金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰（左）在現場端詳蔡復一畫像許久。（記者吳正庭攝）

2021/12/19 21:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天與蔡厝西堡蔡氏宗親會舉行「蔡復一畫像」簽約借展儀式，將列入金門縣第1件的國家重要古物，歷經5年修復完成，首次回家鄉公開亮相；縣府文化局表示，這幅至少在距今377年至396年之間繪製的畫像，是台灣地區距今年代最久的祖宗畫像。

蔡復一是金門蔡厝蔡氏家族第21世祖，蔡氏族人每年「冬至」祭祖及農曆10月初4蔡復一忌日，將畫像取出祭祖，一直到1990年代，族人擔心頻繁取用造成畫像損壞，改以照相複製品取代。5年前，現任蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰與縣議員蔡春生，認為有保存價值，向縣文化局提出修復可行性。

縣文化局指出，根據專家調查研究，「蔡復一畫像」繪製完成的時間上限，應在1625年蔡氏去世後不久，時間下限推斷應不晚於清初順治朝初立（1644年），以及南明福王弘光元年（1645年）。是目前台灣、澎湖、金門、馬祖等地，繪製年代最早，且品秩位階極高的明代祖先畫像，是唯一紀錄蔡復一容貌細節的傳世肖像畫與祖先畫像。

縣文化局指出，蔡復一畫像修復之初，光是清除畫像上pu塗料，過程更是周折。經廣邀國內、國外專家學者協助鑑定，對於畫像所用顏料、紙張及畫中服飾例如是否在特定部位使用盤扣等細節，均仔細考證，最後才由一般古物經文化部認證為國家重要古物。

副縣長李增財說，蔡復一是金門人，19歲考上進士，官拜「4省總督、5省經略」高位，非常不簡單；蔡復一留下來的「拭餅文化」讓後人津津樂道。借展場地所屬的金沙鎮長吳有家巧扮「蔡夫人」，為拭餅體驗活動帶來高潮。

縣文化局表示，蔡復一曾位居「4省總督、5省經略」高位，常因公務廢寢忘食，其夫人擔心蔡復一長此以往，身體不堪負荷，想到將各種食材切細烹熟，再以餅皮包裹，可以邊做邊吃，時人讚美夫人聰慧，因此也稱此餅為「妻餅」（「婆餅」），又稱「美人拭餅」

蔡復一畫像日前由縣文化局局長許正芳陪同金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會理事長蔡流冰自台北市台灣博物館運回金門。縣文化局已取得宗親會的同意，策畫於金門民俗博物館保存與展示共存的展示計畫，今天舉行簽約借展儀式，預定明年1月在該館舉行蔡復一前世今生典藏展。

外型陽剛的金沙鎮長吳有家（右）男扮女裝，扮成蔡復一夫人端出拭餅的造型，令人「驚艷」。（記者吳正庭攝）

蔡復一畫像修復師范定甫（左）與工作人員細心處理蔡復一畫像暫時封存作業。（記者吳正庭攝）

「蔡夫人」為蔡復一準備的簡便餐食「拭餅」相沿至今。（記者吳正庭攝）

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