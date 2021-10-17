金門首辦中式麵食丙級培訓班 香噴噴片鴨上陣變「主角」

熱呼呼的烤鴨一出爐，立刻成為現場焦點。（記者吳正庭攝）

2021/10/17 23:08

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府首度辦理低碳輕食微型創業丙級中式麵食培訓班今天結訓，27位學員開心領到結業證書，下一步將再爭取通過證照考試，就可獲得縣府祭出的2000元獎勵金；培訓班負責人郭明達見大家學有所成，個人的付出沒有白費，當場感動哽咽。

縣府社會處副處長李廣榮說，縣府委託凡可達食品工坊辦理職業訓練「2021年度低碳輕食－微型創業丙級中式麵食培訓班」，招收30名學員，失業者優先錄取，主要的課程，是希望學員透過親手實作，結訓後能考取中式麵食丙級技術士的證照。

培訓課程中，學員需實作生鮮麵條、貓耳朵、淋餅、手工水餃、荷葉餅、燒賣、抓餅、蛋餅、蟹殼黃、芝麻燒餅、發麵燒餅、蔥燒餅等丙級技術士檢定項目，並安排題庫講解及模擬檢定實作。另也使用金門在地食材教作彩色蔬果麵條、酸白菜水餃、金門蔥油餅、蔬菜抓餅，用在地牛製作牛肉燒餅等減能減碳食品。

主辦單位求好心切，為滿足學員實作荷葉煎餅的成就感，「加碼」烘烤3隻烤鴨，本來荷葉煎餅才是實作的「主角」，熱呼呼的烤鴨一出爐，立刻搶去所有目光，加上師父熟練的片鴨技巧，香噴噴的鴨肉味縱情溢流，讓學員看得目不轉睛；還有各式手作麵條，剛出爐的芝麻燒餅，直衝腦門的香氣令人垂涎3尺。

當一手協助成立培訓班，宣稱已把在台灣房產處理掉，傾心投入金門培訓課程的郭明達應邀致詞時，似乎感觸良多，心情一時難以平復，哽咽無法言語，隨後才在眾人掌聲中，再次上台表達心聲。

李廣榮說，縣府希望藉著培訓班，讓更多朋友有從事微型創業的一技之長；這場培訓班只是1個開始，縣府明年研議辦理水產加工班，盼能幫助更多朋友。

金門縣政府首度辦理低碳輕食微型創業丙級中式麵食培訓班，縣府社會處副處長李廣榮（前排右三）帶領學員及負責人郭明達（前排左五）共同端出培訓成果。（記者吳正庭攝）

承辦低碳輕食微型創業丙級中式麵食培訓班的負責人郭明達（右二），向縣府社會處副處長李廣榮（右一）說明芝麻餡餅的作法。（記者吳正庭攝）

本來荷葉煎餅（前方）才是習作的「主角」，熱呼呼的烤鴨一出爐，立刻搶去所有目光。（記者吳正庭攝）

傾心投入金門培訓課程的郭明達（右一）應邀致詞時，似乎感觸良多，一時哽咽無法言語，旁人趕緊遞上紙巾為他打氣。（記者吳正庭攝）

金門縣政府首度辦理低碳輕食微型創業丙級中式麵食培訓班結訓，27位學員分別由代表受領結業證書。（記者吳正庭攝）

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