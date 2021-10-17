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    金門「風獅爺寫生比賽」 得獎作品獎狀上一目瞭然

    金沙鎮風獅爺文化季活動，首次將連續開發5年的微型積木集合成組共30名提供抽獎，鎮長吳有家歡迎各地觀光客來試試手氣。（記者吳正庭攝）

    金沙鎮風獅爺文化季活動，首次將連續開發5年的微型積木集合成組共30名提供抽獎，鎮長吳有家歡迎各地觀光客來試試手氣。（記者吳正庭攝）

    2021/10/17 21:46

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門2021金沙鎮高粱老街風獅爺文化季今天舉行風獅爺寫生比賽頒獎典禮；主辦單位表示，活動項目之一「尋找風獅爺」提供金門在地鄉親兌換的積木數量已完，保留給觀光客參加的積木仍有額度，歡迎各地好手繼續挑戰。

    金沙鎮公所舉辦金門風獅爺文化季9月23日啟動至11月18日止，風獅爺寫生比賽頒獎由鎮長吳有家主持；鎮公所將去年寫生得獎作品印在今年作為彩品之一的野餐墊圖案，並比照去年，把獲獎作品印在個人獎狀，相當醒目。

    金沙鎮這場年度活動，其中已成招牌項目的尋獅活動，討論熱度飆升，完成任務兌換的風獅爺積木再度成為搶手貨。

    鎮長吳有家說，這款透過手機APP程式帶領遊客深入各聚落尋找實體及AR風獅爺的活動，規模比往年擴大，尋獅範圍不侷限於金沙鎮，還擴及小金門等4鄉鎮，完成任務除可兌換風獅爺積木，還可參加抽獎，歡迎挑戰。

    鎮公所補充，抽獎有兩部分，經由app中的「風獅爺猴骰禮」遊戲骰點數獲得裸穗點，達到指定門檻和點數就可以兌換摸彩券，獎品有餐墊，錢包，餐盒。另外，年度總模彩中抓到65尊風獅爺、101尊風獅爺、10個AR、17個AR各獲1張摸彩券，1人最多4張，可抽最大獎項是iPhone 13手機1台，並首次將連續開發5年的微型積木集合成組共30名抽獎，讓以往向隅的遊客有機會1次打包帶回家。

    金沙鎮公所舉辦金門風獅爺文化季，比照去年把獲獎作品印在個人獎狀，相當醒目。（記者吳正庭攝）

    金沙鎮公所舉辦金門風獅爺文化季，比照去年把獲獎作品印在個人獎狀，相當醒目。（記者吳正庭攝）

    金門2021金沙鎮高粱老街風獅爺文化季舉行風獅爺寫生比賽頒獎典禮，鎮長吳有家（後排右2）與鎮民代表馬自壯（後排左2）、呂寶玉（後排右1）都到場為小朋友加油。（記者吳正庭攝）

    金門2021金沙鎮高粱老街風獅爺文化季舉行風獅爺寫生比賽頒獎典禮，鎮長吳有家（後排右2）與鎮民代表馬自壯（後排左2）、呂寶玉（後排右1）都到場為小朋友加油。（記者吳正庭攝）

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