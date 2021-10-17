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    首頁　>　金門縣

    金門農試所推廣食用百合 入湯、入菜、入飯都「合」

    食用百合的鱗莖及鱗片。（記者吳正庭攝）

    食用百合的鱗莖及鱗片。（記者吳正庭攝）

    2021/10/17 19:29

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣農業試驗所今天首度辦理「食用百合成果發表及推廣活動」，現場互動熱絡。所長楊慧明說，就像大家熟知的原生植物「一條根」，從野生到人工栽培、廠商收購、研發產品、輔導農民契作，也希望食用百合未來有機會循此模式，擴大推廣。

    楊慧明說，農試所1月與國立中興大學園藝系合作，進行亞洲型百合的引種試種，經過半年細心培育、照顧，7月底採收豐碩的百合鱗莖，將該批鱗莖修剪根系、清洗晾乾置於冷藏庫貯藏，歷時約2個月冷藏，產生低溫糖化作用，達到食用品質。

    農試所邀請中興大學教授張正進行食用百合成果發表時指出，百合主要分布在亞洲東部及北美洲等北半球溫帶地區，不僅是栽培歷史悠久的蔬菜，還具有很高的藥用和觀賞價值。百合主要以地下部位的鱗莖作蔬菜之用，除可蒸、煮、炸、炒做成菜餚羹湯，另可製成百合乾、百合粉、百合飲料等中藥材。據《本草綱目》記載，百合具有補中益氣、寧心安神、化痰止咳、防止秋燥等作用。

    發表會上學員聚精會神聆聽，會後互動熱絡，圍在現場的百合炒時蔬、桂圓銀耳百合甜湯、櫻花蝦百合炊飯及百合鱗莖樣株前，與老師及農試所頻頻交換意見，對於食用百合入甜湯的口感覺得驚艷，也開心帶著農試所贈送的育苗回家試種。

    縣農試所特別提醒，並非所有的百合都適合作為食用百合，若有相關疑問，可以電話（082）332074與農試所聯繫。

    金門縣農試所辦理「食用百合成果發表及推廣活動」，學員頻頻具農試所人員交換意見，現場互動熱絡。（記者吳正庭攝）

    金門縣農試所辦理「食用百合成果發表及推廣活動」，學員頻頻具農試所人員交換意見，現場互動熱絡。（記者吳正庭攝）

    金門縣農業試驗所所長楊慧明說，期盼食用百合未來有機會像大家熟知的「一條根」，從野生到人工栽培、廠商收購、研發產品、輔導農民契作的模式進行推廣。（記者吳正庭攝）

    金門縣農業試驗所所長楊慧明說，期盼食用百合未來有機會像大家熟知的「一條根」，從野生到人工栽培、廠商收購、研發產品、輔導農民契作的模式進行推廣。（記者吳正庭攝）

    國立中興大學教授張正對百合形態構造進行說明。（記者吳正庭攝）

    國立中興大學教授張正對百合形態構造進行說明。（記者吳正庭攝）

    以食用百合加在桂圓銀耳甜湯中。（記者吳正庭攝）

    以食用百合加在桂圓銀耳甜湯中。（記者吳正庭攝）

    金門農試所為參加推廣活動學員準備的食用百合鱗莖。（記者吳正庭攝）

    金門農試所為參加推廣活動學員準備的食用百合鱗莖。（記者吳正庭攝）

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