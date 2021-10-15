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    首頁　>　金門縣

    金門老兵召集令號角響起 「南雄2號演習」拔頭籌

    2021/10/15 21:10

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門老兵召集令活動今天開跑，老兵張正宏發起「南雄2號演習」，以響應召集令第1支報到的隊伍挺進金門島。縣府表示，將以「師」為單位，每週依據報到老兵數最多的師部選為「週冠軍」，會在機場報到櫃台升起師部旗。

    金門老兵召集令活動首日，一早由南雄師老兵張正宏揪團的「南雄2號演習」拔得頭籌，有30位老兵及眷屬在尚義機場精神抖擻地大會師；張正宏說，此行將安排團員走訪大小金門的網紅打卡新景點、回憶舊營區之外，還會去峰上三哨換國旗暨升旗，表達愛國情操，另外，還有一趟特別的行程，會去太武公墓向823砲戰等戰役陣亡的老前輩致敬。

    1977年在大膽島服役的林德富，剛好碰上「反共義士」范園焱駕機投奔自由，從那天起，島上官兵幾乎24小時全副武裝、全天待命；他說，金門很好玩，常常回金門，還參加金沙鎮這個月舉辦的尋找風獅爺活動，並主動到機場擔任老兵召集令的志工。

    縣府觀光處副處長許績鑫說，武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，老兵召集令如期啟動，也讓許多老兵迫不及待重返金門。相信在縣府精心規畫了多項「任務題」及準備的專屬紀念品號召下，老兵朋友一定能玩得盡興。

    他說，針對先前老兵反映訂不到機位問題，縣府已積極協調航空公司加開班機及放大機型，相信台金空中交通運能會逐步改善，可提供更多老兵返金的交通需求。

    縣府指出，金門老兵召集令自10月15日至12月15日止，只要是曾在金門服役且已退役的陸、海、空軍老兵重返英雄島，備妥金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成指定活動任務，即可申領專屬禮，數量有限。相關資訊可上金門觀光旅遊網查詢。洽詢電話：（082）324194。

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