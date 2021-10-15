金門家扶館啟用 半世紀建館大業終於完成

金門家扶中心扶幼館舉行揭牌啟用典禮。（記者吳正庭攝）

2021/10/15 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心扶幼館今天在副總統賴清德見證下風光啟用，金門家扶中心表示，不會忘記鄉親的託付，扶幼館不只是家扶基金會的1個地方分事務所，更是屬於全金門兒童另一個夢想實踐的家；家扶會堅持所有弱勢兒童，都受到良好的照顧為使命，繼續推展社會福利服務。

金門家扶中心主任李桂平說，金門家扶成立於1967年4月1日，最早於金門戰地政務時期，扶助育幼院300多名院童開始，成為當時第1個，也是唯一民間社福單位，推動與台灣地區不同服務樣貌的戰地兒童救援工作；1983年以前的補助捐款，來自美國基督教會信徒的奉獻，認養金門的兒童，後來才發展為國人認養本國兒童的機制。

李桂平說，半個多世紀以來，金門家扶中心都是向公家租用場地，兩年前扶幼館剛動工時，金門家扶中心是全國各縣市唯一沒有自己房舍的家扶中心。

他說，金門家扶扶幼館包括購地在內，總經費近9000萬元，籌款興建期間遇到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，民間捐款意願大幅衰退，幾乎讓扶幼館的募款工作無以為繼。

一直扮演募款要角的金門家扶扶幼主委李根遠在揭牌典禮上，除了感謝還是感謝，包括對縣長楊鎮浯從開工到完工持續關心工程進度及叮嚀，還有前縣長陳福海及所有民意代表的支持，立法委員陳玉珍和公部門的協助；更感謝環遊國際旅行社董事長李沃耀、海印寺住持性海法師、台北市金門同鄉會前理事長王水衷及所有企業、個人和鄉親慷慨解囊。

金門家扶中心起於戰地，在砲火中成長，落成於疫情趨緩之際，這1棟歷經2年4個月完工的地上3層樓鋼筋混泥土建築，每1樓層面積約600平方公尺，其中包含辦公室、諮商輔導室、兒童心理創傷治療室、會議室、兒童技能學習教室等。

扶幼館啟用，李桂平感觸良多，他說，半世紀來的建館大業終能畢其功於一役，感謝鄉里仕紳、旅台同鄉及全國社會賢達的接力促成，也終於一點一滴將金門兒童永續服務的堡壘「金門家扶扶幼館」打造完成，相信有了這座為金門弱勢兒童，建構安全、快樂、成長的避風港，可以讓孩子們有更多的機會展現各自的才華。

金門家扶中心扶幼館由副總統賴清德（右四）、金門縣長楊鎮浯（右三）、金防部指揮官陳忠文（右二）中將等人主持剪綵風光啟用。（記者吳正庭攝）

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