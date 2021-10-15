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    金門縣最後一階段縣民紓困金今入帳 符合資格者線上查詢立可知

    金門縣政府最後一階段縣民紓困金今天入帳， 符合資格者線上查詢立可知。（金門縣政府提供）

    金門縣政府最後一階段縣民紓困金今天入帳， 符合資格者線上查詢立可知。（金門縣政府提供）

    2021/10/15 09:19

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府最後一波發給縣民的5000元紓困金今天開始入帳，如果是近日完成申請者，可前往縣府紓困金線上系統查詢。

    金門縣政府、縣議會達成共識發給每位縣民5000元紓困金，已在9月30日截止申請，第1階段針對免提出申請的弱勢族群（已請領金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金、金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲3節慰助金、金門縣身心障礙者居家生活津貼、身心障礙者生活補助等且為當事人金融帳戶者）已在8月30日發放完畢，符合資格有3萬3000餘人，第2階段審查通過7萬9000餘人在9月13日入帳，第3階段1萬7000餘人於9月27日撥款，第4階段、也是最後一階段5000餘人的撥款作業10月15日匯入當事人帳戶。

    縣府統計，符合申領紓困金縣民有14萬370人，至第4階段發給13萬6000餘人，約占全體縣民97%；其中免申請的4大弱勢族群有3萬3844人，以線上系統提出申請將近8萬人，以紙本或郵寄申請者計2萬2000餘人。

    縣府表示，撥款日會發送簡訊至申請人手機，若縣民在第4階段發現金融帳號有誤，匯款不成功經縣府電話、簡訊或電子郵件聯繫補正資料，而至2021年10月31日仍未補正者，將不再受理，縣府紓困金線上系統也將於10月31日關閉查詢功能，請縣民盡早完成確認，如有疑問可打電話（082）325640至金門縣政府民政處。

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