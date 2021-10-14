入境金門免快篩 北金航線早鳥班機10/15起恢復

入境金門免快篩，台北─金門航線10月15日起恢復早鳥班機，各航線陸續放大機型、加開班機。（資料照，記者吳正庭攝）

2021/10/14 18:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府說，為滿足鄉親交通需求及活絡觀光產業，已協調各航空公司明天（15日）起增加台金運能，不僅恢復北金早鳥班機，台北、台中、高雄在10月22日、24日、29日及31日均加開班機1架次到金門，請旅客注意。

縣府指出，因應疫情和緩，金門自14日起即暫停到站快篩，因應可能隨之而來的大量觀光客，縣府觀光處長丁健剛日前拜會交通部民航局及華信、立榮航空公司，爭取到增加班次及放大機型等措施，盼為鄉親往返及觀光產業注入活水。

縣府指出，這一波協調增加的台金運能有：

1、10月15日起，台北─金門航線：恢復每日早上7點5分台北起飛的早班機，10月15日至10月20日每週一、五、日及10月21日起每週一、四、五、六、日放大機型往返1架次；10月22日、24日、29日、31日加開往返一架次。

2、台中─金門航線：10月22日、24日、29日、31日加開往返1架次，11月起每日加開往返1架次。

3、高雄─金門航線：10月22日、24日、29日、31日加開往返1架次。

縣府說，原有的緊急專機已完成階段性任務，若鄉親仍有緊急就醫或奔喪等搭機需求，可撥打縣府1999專線（外縣市或手機撥0800-318823），有專人服務。

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