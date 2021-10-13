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    首頁　>　金門縣

    楊鎮浯：金門10/14起到金門免快篩 維持戰備隨時重啟

    金門縣長楊鎮浯說，10月14日起前往金門免快篩。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯說，10月14日起前往金門免快篩。（記者吳正庭攝）

    2021/10/13 18:12

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天宣布，自10月14日起暫停到站快篩，但仍「維持戰備」，人力、設備均保存，未來將密切觀察疫情發展，隨時重啟。

    楊鎮浯說，防疫不能鬆懈，若是疫情新型態有社區感染風險、或是有一段時間新病例超過雙位數、或是「熱區」出現，將適時重啟到站快篩作業。

    楊鎮浯指出，考量近日國內武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情明顯趨緩穩定，加上全國第1劑之涵蓋率已漸上昇，金門疫苗第1劑的覆蓋率已漸達8成，因此與與澎湖縣、連江縣同步「自10月14日起暫停金門機場到站快篩」。

    金門縣政府曾於10月4日宣布，自9月30日起，只要連續14天無本土確診個案，金門最快將從10月14日起撤除快篩站，但中央流行疫情指揮中心曾於10月9日及11日公布出現兩例本土個案，也因此，引發外界對金門縣政府14日撤站的說法有所質疑。

    楊鎮浯說，經中央流行疫情指揮中心研判，10月9日、11日出現兩例本土個案應屬舊案，不屬於這14天新增案例，因此，原所提連續14天零新案確診要撤站的說法還是成立，金門尚義機場快篩站已完成階段性任務。

    楊鎮浯說，非常感謝過去4個半月來，每位旅客與鄉親共體時艱，包容這段期間的不便與犧牲，站在愛護金門、保護鄉親的角度，全力配合快篩政策，共同承擔地區防疫，將疫情阻絕於境外。

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