金門另類風災！「圓規」光吹風 各湖庫滴水未進沒解渴

「圓規」風力驚人，但金門湖庫在白天一滴水也未進帳。（記者吳正庭攝）

2021/10/12 20:47

〔記者吳正庭／金門報導〕「圓規」颱風風力驚人，一天就吹倒「海上公園」金門島上100餘株樹木，卻「一滴水都不給」，金門各湖庫今天白天一滴水都未進帳，縣自來水廠說，今年比去年更乾，籲請鄉親節約用水！

「圓規」外圍環流造成金門島風災頻傳，金門縣林務所統計，以12日為例，共接獲38件風倒樹案，計有超過100株樹木傾倒，包括山后民俗文化村內的「地標」級老樹，推估樹齡達135年的桄榔樹也應聲倒地；林務所正傷腦筋，準備在近日與金門國家公園管理處研究是否還有救回老樹的一線生機。

台灣電力公司金門區營業處說，圓規颱風一度造成地區停電1145戶，經投入大量人力搶修，大金門本島上午11點43分復電，烈嶼（小金門）地區因船班停駛，經金門縣政府協請海巡署調動船艇支援，台電工程人力抵達小金門，於下午4點12分完成復電，宣告全島恢復供電。

金門縣災害應變中心說，圓規颱風10月11日白天至12日傍晚影響金門最劇烈，雖預判路徑未經金門縣，中央氣象局也未針對金門發布海上、陸上颱風警報，圓規強勁外圍環流仍造成金門強風。

金門災變中心統計，至12日下午4點止，各地陸續傳出停電、樹倒、積水及招牌掉落等災情，還有1名工人施工時腿部骨折，餘未傳出傷亡等重大災害。

金門縣去年總降雨量476毫米，是50年來最低，今年至目前為止，僅有427毫米，乾旱情形更嚴重。而圓規颱風對金門一滴雨水都沒下，縣自來水廠除在臉書呼籲節約用水，也說為進行金城鎮城區老舊消防栓更新，10月13日將對部分地區停水，請民眾注意。

金門各地頻傳風倒木。（記者吳正庭攝）

金門養工所人員對掉落的不鏽鋼牌進行移除。（金門養工所提供）

金門縣林務所調派工程車前往各地進行風倒木移除。（金門林務所提供）

台電加派人手頂著強風搶修。（台電金門區處提供）

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