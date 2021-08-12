IN啦！金門限定版「麟洋配」奪冠球圖案口罩 8/14限量上市

金門口罩搭上「麟洋配」奪冠賽末點的關鍵IN球圖案的模擬圖。（陳澤林提供）

2021/08/12 23:23

〔記者吳正庭／金門報導〕「麟洋配」勇奪奧運羽球男雙組合金牌，爭冠賽末點的關鍵IN球圖案衍生不少商品，金門唯一口罩生產商也搭上這一波順風車，針對李洋是金門子弟，在即將推出的限量口罩印有英文字「Taiwan」也增加「Kinmen」（金門），初步想法，將搭配其他版本口罩，當成「只送不賣」的限量紀念品，暫訂14日問市。

生產商總經理陳澤林說，因為是金門第一家口罩製造商，每一步驟更要按照規定，因此相關客製化的產品，還無法全部上線，目前已取得兒童版口罩製造的許可，口罩採立體式造型，圖案都是活潑可愛的設計元素。

另外，針對消費者的反映，已將部分如迷彩、水獺圖案的成人版口罩耳帶，改成寬版及透氣有彈性的隱藏式耳帶，提升口罩長期使用的舒適感，讓產品更有品質。

陳澤林說，「麟洋配」奪冠那顆關鍵IN球圖案衍生不少商品，所以想訂製到類似的圖案很不好處理，「我是不計成本買下來的」，但數量真的十分有限，只能當限量紀念品，目前初步想法是「買五盒送一個」。

曾經因為買不到口罩，被孫子一句話而真的霸氣開工廠的陳澤林說，從金門銷往台灣市場的反應不錯觀察，仍會以金門為生產基地，主要的市場還是在台灣本島；這一波還推出迷彩與水獺圖案，一包10片80元，將來包括莒光樓、毋忘在莒石勒等著名景點，都有機會成為具有在地特色口罩的圖案。

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口罩生產商總經理陳澤林說，「麟洋配」奧運爭冠賽末點的關鍵IN球圖案衍生的口罩商品，將以「Kinman」字樣為主體。（記者吳正庭攝）

技術人員正針對出廠口罩進行耳帶牢固的測試。（記者吳正庭攝）

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