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    首頁　>　金門縣

    嚴防中國漁船撈過界 海巡署100噸級巡防艇進駐金門

    海巡署艦隊分署100噸級巡防艇10073艇在海上奔馳英姿。（金門海巡隊提供）

    海巡署艦隊分署100噸級巡防艇10073艇在海上奔馳英姿。（金門海巡隊提供）

    2021/08/12 21:44

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署艦隊分署「強化海巡編裝發展方案」新造第6艘100噸級巡防艇10073艇今天進駐金門，將與金門海巡隊兩艘100噸級巡防艇，共同擔負起海域執法、救生救難與國境防疫任務。

    10073艇由艇長呂浩名帶隊抵達金門料羅港，金門海巡隊安排同樣是100噸的10039艇噴水迎接，並由副隊長李志平率所屬人員舉行簡單接艇祈福儀式，宣告10073艇加入金門海巡隊陣容。

    中國禁漁期8月1日起陸續解禁，中秋節前後正逢黃魚漁汛期，面臨往年常有中國漁船非法越界捕魚，海巡100噸級巡防艇此時加入守衛疆土陣容，提振士氣，也為第一線海巡執法人員打了一劑強心針。

    金門海巡隊表示，10073艇為「強化海巡編裝發展方案新型100噸級巡防艇」，由台灣國際造船股份有限公司基隆廠承造，航速最高可達30節（約時速56公里），續航力達1200浬；同時配載1艘最大航速可達29節、續航力2小時的小艇，必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，優異的船體結構與動力系統，可大幅提升金門海巡隊在東北季風期間的執勤效能。

    此外，艦隊分署也表示，將視海域情勢機動調派大型巡防艦支援護漁掃蕩勤務，盼有效維護金門海域漁業資源，確保人民權益與財產安全。

    海巡署艦隊分署100噸級巡防艇10073艇入港時，試射噴水棒威力。（金門海巡隊提供）

    海巡署艦隊分署100噸級巡防艇10073艇入港時，試射噴水棒威力。（金門海巡隊提供）

    海巡署艦隊分署100噸級巡防艇10073艇（左）進駐金門料羅港。（金門海巡隊提供）

    海巡署艦隊分署100噸級巡防艇10073艇（左）進駐金門料羅港。（金門海巡隊提供）

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