金門縣立游泳池即起有條件開放 只限160人同樂

金門縣立體育館游泳池即日起有條件開放，進場人數上限160人。（金門縣政府提供）

2021/08/10 17:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府、國立金門高級農工職業學校今天同步對外有條件開放所屬縣立游泳池及校內游泳池，泳客入館執行實聯制外，除了人在水中，全程須戴口罩，進場人數上限160人；烈嶼鄉（小金門）游泳池正進行整修，預定年底完工，開放時間另行公告。

果然大家都憋太久，金門縣立游泳池上午有95人進場，下午也有63人到場展臂「鬆一下」。

縣府指出，配合中央流行疫情指揮中心開放游泳池，縣府自10日起有條件開放縣立游泳池及各縣級學校校園游泳池，採人流總量管制，分時段入場，泳客只有下水游泳才能將口罩取下，禁止飲食。另外，在校園游泳池部份，除金門農工游泳池外，均不對外開放。

國立金門農工表示，配合縣府開放游泳池措施，進入農工游泳池一樣需依實聯制登記，所有人員除於水中游泳，均應全程佩戴口罩，確保室內社交距離均達1.5公尺以上，入場人數上限160人；每水道最高同時使用以20人為限。

各游泳場地開放時間如下：

一、縣立游泳池（金城館）：

（一）開放時間：上午（06:00-11:30）、下午（13:30-17:00）晚上（19:00-21:00）。

（二）防疫措施：

1.採總量管制，場地使用上限為160人，常溫訓練池（大池）上限128人、溫水訓練池（小池）上限32人。

2.SPA區（含超音波池、溫水池、熱水池、SPA池）、烤箱、蒸氣室及淋浴間依中央流行疫情指揮中心指示暫停開放。

3.入館實聯制，量測體溫及酒精消毒，非下水期間全程戴口罩，室內禁止飲食，各時段之間加強清消。

二、縣級校園游泳池：

（一）開放校內人士或校內體育團體訓練使用。

（二）入校實聯制，非下水期間全程戴口罩，室內禁止飲食。

三、國立金門高級農工職業學校

（一）開放期間：8月10日~08月29日 每週二~週日 週一休館

（二）開放時間:：09:30~12:00，13:30~17:30

（三） 入場實聯制，人數上限160人，非下水期間全程戴口罩，室內禁止飲食。

金門縣立游泳池有條件開放，小朋友依序完成消毒、量體溫進場。（讀者提供）

金門縣立游泳池有條件開放，規定除下水游泳，其餘全程戴口罩。（讀者提供）

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