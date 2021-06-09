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    首頁　>　金門縣

    金門加強傳統市場假日人流管控 籲民眾帶身分證件配合查驗

    金門傳統市場遇連假人潮洶湧，想要加強人流管控並不容易。（資料照）

    金門傳統市場遇連假人潮洶湧，想要加強人流管控並不容易。（資料照）

    2021/06/09 21:25

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒延長至6月28日、端午節連假將至，預期傳統市場會有大批人潮，今天邀集相關單位研商，將強化傳統市場假日人流管控，請民眾購物時攜帶身分證件配合查驗。另針對金門傳統市場與台灣都會區情況不盡相同，也由各鄉鎮公所因地制宜畫設管制區域。

    縣府指出，國內疫情未見停歇，為有效落實強化管制措施，今天邀集各單位，就擴大管制範圍畫設、核心營業時間、出入口管理、管制措施、人力調度、人流管制、經費運用、管制場域會勘等召開會議。

    縣府建設處指出，金門傳統市場跟台灣都會區不同，各鄉鎮市場沒有明確界線，民有市場攤販、店鋪、住家及公司行號交錯共存，且外攤林立，因此相關管制措施，除依中央流行疫情指揮中心規範辦理，也需針對金門各市場特性調整，由公所與警方到市場會勘，因地制宜、落實防疫並兼顧民生的方便性。

    縣府指出，相關的加強管制措施有：

    1.依據市場特性及周邊攤販設置情形，由鄉鎮公所因地制宜設管制區域，明定核心營業時間，擴大管制至周邊攤販。

    2.減少出入口，落實人員分流、鼓勵預約外帶。

    3.落實實聯制，假日加強管制出入口，檢查配戴口罩、噴灑酒精及量測體溫，必要時得設置臨時圍架、人擋、車阻等設施。

    4.擴大管制區段外之攤販，由警察人員依道路交通管理處罰條例等法規執行。

    5.民眾自主分流採買、一次購足；身分證字號末碼單號者，於每週一、三、五、日採買，雙號者於每週一、二、四、六採買。

    縣府建設處指出，傳統市場加強版管制措施除透過公部門強化執行外，另就民眾自主分流平日採宣導，週六、日將加強人流管控，請民眾購物時攜帶身分證件配合查驗。

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    金門傳統市場有很多出入口，遇連假人潮洶湧，人流管控並不容易。（資料照）

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    金門縣政府開會決議，要加強傳統市場假日人流管控，籲請民眾攜帶身分證件配合查驗。（金門縣政府提供）

    金門縣政府開會決議，要加強傳統市場假日人流管控，籲請民眾攜帶身分證件配合查驗。（金門縣政府提供）

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