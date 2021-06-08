金門防疫再升級！「正壓採檢亭」上陣 醫護採檢零風險

金門縣政府於衛福部金門醫院急診處設置「正壓採檢亭」。（金門縣政府提供）

2021/06/08 23:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天說，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫升級，縣府添購2座「正壓採檢亭」，分別裝在尚義機場及衛生福利部金門醫院急診使用，提供第一線醫護採檢人員更安全的工作環境。

縣府說，這座正壓檢疫亭設有風壓濾網組、紫外線殺菌燈，具備恆溼恆溫、獨立潔淨功能，亭內採「正壓」設計，空氣只能由內往外送，將可能已受到潛在病患污染的空氣阻絕在亭外，能確保密閉性與隔離性，提供第一線醫護採檢人員更大的安全保障。

縣府指出，自5月26日至6月1日台灣端尚未設置快篩站時，尚義機場快篩站每天最高採檢人數為208人，6月2日起扣除台灣端已完成快篩者，金門每天最高採檢可達112人；從6月4日起至8日為止，扣除檢附相關免篩證明者，每天都達到入境旅客全面篩檢的目標。

縣府提醒，快篩陰性不代表沒有染病，陰性仍應持續留意健康狀況，落實防疫措施。所有檢測工具皆有偽陰性及偽陽性的可能，若病患在潛伏期也有可能無法檢測出來。

縣府統計，8日尚義機場到站旅客219人，在台灣端機場快篩107人，金門端快篩111人，台北榮總抵金支援的醫師1人已施打疫苗，篩檢率100％，全數陰性。

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金門縣政府於金門航空站處設置的「正壓採檢亭」。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯到衛福部金門醫院關切正壓採檢亭設立情形。（金門縣政府提供）

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